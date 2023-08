A travers cet article, nous allons vous partager des méthodes faciles et pratiques pour retirer de l’argent sans carte bancaire. Bien que celle-ci soit le modèle de paiement le plus répandu en France, il est tout à fait possible de s’en défaire.

Méthodes faciles et pratiques pour retirer de l’argent sans sa carte bancaire

Les paiements en espèces restent fréquents malgré la diversité des modes de paiement disponibles. Cependant, si vous vous retrouvez sans votre carte bancaire, il existe des alternatives pour obtenir de la liquidité rapidement et facilement. Une première option consiste à utiliser une application bancaire sur son smartphone. Il suffit de créer un compte sur l’application mobile de votre banque, ainsi vous pouvez accéder aux services d’e-Banking. Une autre possibilité est de vous rendre directement dans votre agence bancaire. Vous serez identifié en tant que client de la banque et pourrez remplir un bordereau de retrait pour récupérer votre argent liquide.

En outre, vous pouvez également vous rendre dans une autre agence bancaire pour effectuer un retrait. La procédure sera similaire, mais il faut s’attendre à payer des frais pour ce service. Enfin, ceux qui voyagent beaucoup peuvent opter pour les chèques-voyages qui sont valables dans de nombreux pays. Il suffit de faire une demande auprès de sa banque en indiquant le montant souhaité et la devise du pays de destination.

Autres alternatives au retrait d’argent liquide en cas de besoin

Une autre alternative au retrait d’argent liquide consiste à utiliser un mandat cash. En effet, celui-ci est particulièrement utile pour les transferts d’argent internationaux entre particuliers. Ainsi, il est possible d’avoir de l’argent liquide même si vous êtes à l’étranger. D’ailleurs, vos proches peuvent aussi bien vous envoyer de l’argent via un mandat ordinaire international que d’un mandat express international ou d’un Western Union.

Il est également possible de demander une carte retrait à usage unique. Cela permettra d’anticiper la rareté des espèces auprès des établissements bancaires. Cette carte vous permettra de retirer de l’argent auprès d’un distributeur sans avoir besoin d’entrer de code. Une fois le retrait effectué, la carte ne vous sera pas rendue.