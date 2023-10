Météo France : Un épisode cévenol ou méditerranée en France la semaine prochaine

Le temps va changer au cours des prochaines heures avec l’arrivée d’une perturbation parfois assez active selon Météo France. Au cours de la semaine prochaine, il semble que les régions du sud seront principalement affectées par une zone perturbée. Cela pourrait conduire à un épisode cévenol ou méditerranéen. Voici les détails.

Météo France : Un épisode cévenol ou méditerranée en France

Le week-end a été marqué par le froid partout en France. D’ailleurs, le côté Sud-Ouest va rencontrer principalement du mauvais temps. Selon la météo France, ces perturbations auront lieu en particulier entre la vallée du Rhône et les Cévennes. En Corse, il y aura des pluies orageuses intenses accompagnées de fortes averses. La population devrait même s’attendre à des inondations.

Une zone de basse pression s’approchera du golfe de Gascogne. Cette condition météorologique va se présenter entre lundi et mardi. Elle apporte de l’air doux et humide sur une grande partie du Sud de la France. Les régions à surveiller de près sont donc la vallée du Rhône et la région méditerranéenne. En effet, elles sont propices à de fortes pluies orageuses. Cette situation météorologique devrait durer plusieurs jours. Ce qui pourrait entraîner d’importantes quantités de pluie.

De fortes pluies dans le Sud de la France

L’automne arrive brusquement dans des régions qui ont souffert d’une longue période de sécheresse. Par ailleurs, ce temps complique l’absorption des pluies par le sol. Ce qui peut augmenter le risque de crues soudaines et d’inondations.

D’ailleurs, le Sud-Est de la France fera face à des risques de mauvais temps. De plus, ce temps inquiétant va se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine prochaine. Cela est dû à un système de pression atmosphérique qui pourrait se bloquer.

Cela signifie que de l’air chaud et humide en provenance de la mer Méditerranée pourrait s’accumuler dans les régions montagneuses. Les précipitations pourraient devenir importantes notamment dans les Cévennes. En effet, il pourrait y avoir plus de 200 mm de pluie, voire même plus.

La Côte d’Azur est également sous surveillance en raison de possibles orages avec des cumuls de pluie élevés. Dans le reste de la France, il y aura des averses et de la pluie. Par ailleurs, selon Météo France, il y a une incertitude dans le quart Nord-Est. Apparemment, un flux d’air continental pourrait réduire les précipitations dans cette région.