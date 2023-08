Météo : après la canicule, la France connaîtra un mois de septembre plus frais et pluvieux

publicité

Selon les prévisions météo, le temps serait plus frais et pluvieux contrairement à ces derniers mois en septembre. Pour mémoire, si le mois de juillet était frais, le mois d’août est marqué par une vague de chaleur intense dans toute la France. Qu’en disent vraiment les spécialistes pour le mois à venir ?

Quelles sont les premières prévisions pour septembre ?

Préparez-vous à accueillir septembre avec un changement bienvenu dans le temps ! Après des mois estivaux chauds et ensoleillés, les prévisions météo annoncent une transition vers une période plus fraîche et pluvieuse.

« Le mois de septembre sera comme une période d’intersaison et de transition », a révélé Régis CREPET , un météorologue. Cependant, le mois de la rentrée sera divisé en deux. Les deux premières semaines seront marquées par un temps frais parfois grisonnant.

Par ailleurs, le temps serait orageux dans le sud-est de la France du 28 août au 3 septembre. Ensuite, il y aura une série d’averses réparties dans la majeure partie du pays. Cependant, le soleil fera quelques apparitions inattendues.

Ensuite, pour la seconde moitié du mois de septembre, la météo prévoit l’instabilité et la fraîcheur. Les températures resteront agréablement au-dessus des normales saisonnières. Un soulagement après les journées étouffantes de canicule.

La météo pour chaque semaine

Pour la semaine du 4 au 10 septembre, la météo sera beaucoup plus clémente. La température sera beaucoup plus douce et bien plus agréable dans tout le pays.

Ensuite, le beau temps et la stabilité sauraient au rendez-vous pour la deuxième partir du mois de septembre. Un anticyclone protecteur permettra à la France et une partie de l’Europe de l’Ouest de profiter de beaux jours. Ainsi, la météo annonce un temps sec et ensoleillé. Par ailleurs, il faut rester prudent, il se peut que la fin du mois de septembre devienne plus chaude et ensoleillée.

En somme, pour la dernière semaine de septembre, le temps sera particulièrement clément. Il fera beau et chaud avec le retour de chaleur au-dessus des normales de saison. Ce qui est certain, ce mois marquera le retour d’un climat doux et agréable pour les Français.