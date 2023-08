Meilleur gel douche de l’année 2023, selon 60 Millions de consommateurs

publicité

Après une analyse de plusieurs catégories de cosmétiques, 60 millions de consommateurs a élu le meilleur gel douche. Plusieurs facteurs ont été analysés avant d’informer le verdict. Voici le résultat de l’enquête.

L’enquête de 60 millions de consommateurs sur les produits cosmétiques

L’association des consommateurs a mené une étude sur plusieurs catégories de cosmétiques. L’objectif est de détecter des ingrédients problématiques pour la santé. Les résultats publiés en août 2023 ont montré que certains gels douche contiennent des allergènes, des tensioactifs polluants et des polymères. Les chercheurs ont également trouvé des colorants nuisibles, ainsi que des conservateurs potentiellement dangereux.

Le magazine 60 millions de consommateurs a recensé 14 produits testés. L’étude s’est concentrée sur les ingrédients autorisés, mais qui peuvent avoir des effets négatifs selon leur concentration.

Donc, deux produits sortent du lot et obtiennent de meilleures notes. Les produits les mieux classés sont le kit fait maison de Ma box au naturel. Ce gel douche est une base de savon bio composée d’huiles et de glycérine végétales. Il renferme moins d’allergènes et de colorants. Ensuite, on retrouve le gel douche Nivea de la gamme Naturally good. Il se démarque pour son prix abordable et sa qualité.

Le meilleur gel douche de l’année 2023

Le Gel douche soin Naturally Good de Nivea est composé à 98 % d’ingrédients d’origine naturelle et de l’huile d’argan bio. Il est adapté à tous les types de peau, y compris les plus sensibles. Malgré son prix abordable, il est devenu un incontournable des produits cosmétiques « clean ».

La gamme Naturally Good de Nivea contient au moins 95 % d’ingrédients d’origine naturelle. Elle s’engage à utiliser autant d’éléments naturels que possible et à adopter des emballages éco-conçus et innovants. En effet, cette gamme reflète la volonté de Nivea d’être totalement transparente sur ses ingrédients.

Les cosmétiques clean deviennent tendances

Luis Carbajal, responsable Recherche et Développement pour les produits Visage de Nivea, a récemment souligné l’intérêt croissant des consommateurs pour la composition détaillée des produits. Dans ce sens, pour répondre aux attentes de sa clientèle, la marque accentue ses recherches sur des cosmétiques naturelles.

La gamme Naturally Good répond à cette demande en fournissant des explications pour chaque ingrédient. De surcroît, Nivea prévoit d’étendre cette approche à d’autres produits.