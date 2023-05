publicité

La rumeur prend de plus en plus de l’ampleur. Selon de nombreux médias britanniques et américains, Meghan Markle et Harry seraient proches du divorce : zoom sur cette nouvelle révélation qui en dit long !

Meghan Markle et Harry proches du divorce ? Cette nouvelle révélation qui en dit long !

publicité

L’avenir des exilés de Montecito s’annonce bien sombre, selon les analyses des grands journalistes et chroniqueurs qui ont scrupuleusement suivi le parcours de Meghan Markle et Harry depuis leur mariage très médiatisé à la chapelle Saint George du château de Windsor en mai 2018.

En effet, ces observateurs avisés parviennent tous à la même conclusion : il y aurait véritablement de l’eau dans le gaz entre les deux époux. Les signes de tensions et de désaccords se multiplient, nourrissant les spéculations quant à l’avenir de leur relation.

Réputé comme un couple particulièrement « tactile », le Duc et la Duchesse de Sussex ne verraient plus l’avenir de la même façon. Mariés depuis maintenant 5 ans, Meghan Markle et Harry ont pris l’habitude de célébrer chaque année l’anniversaire de leur mariage avec tambour et trompette.

publicité

Mais cette année, pour leurs noces de bois, bien que le trublion de la couronne britannique et l’ex-star d’Hollywood n’aient pas rompu leur tradition, la célébration s’est déroulée dans la discrétion totale.

De plus, aucune photo immortalisant ce moment n’a été postée sur les réseaux sociaux. Cela pourrait être perçu comme une preuve supplémentaire de cet amour qui s’effrite malheureusement un peu plus chaque jour.

publicité

« La duchesse a dit d’eux qu’ils allaient ensemble ‘comme le sel et le poivre’, mais ils semblent aller dans des directions opposées, Meghan regardant vers l’avenir tandis que Harry s’attarde sur le passé » analyse la rédactrice adjointe du Daily Telegraph, Camilla Tominey. Leur récente apparition publique à New York pour la remise du prestigieux prix Women of Vision semble illustrer ce triste sort.

Vêtue d’une somptueuse robe dorée signée Johanna Ortiz, Meghan Markle, la star du jour, a rayonné de mille feux en recevant son prix. Ses talons aiguilles assortis et son brushing impeccable complétaient son look éblouissant.

Cet événement a été largement perçu par la presse comme une véritable renaissance pour cette féministe engagée, baptisée « Meghanaissance ». De son côté, le prince Harry, constamment en quête d’une vie plus discrète, semble s’ennuyer profondément.

« Les événements extraordinaires de cette semaine semblent mettre en évidence un gouffre entre le désir de célébrité de Meghan et la quête d’intimité de Harry » met en évidence la journaliste britannique.

Les Sussex : en pleine crise ou simple passage à vide ?

Qu’il s’agisse d’une simple crise de nerfs ou d’un passage à vide, leur mariage est menacé si les parents d’Archie et Lilibet ne prennent pas des mesures sérieuses.

« Tout le monde dit que Meghan Markle s’ennuiera avec Harry. Je pense qu’elle va rester avec lui, mais je suis une minorité en Amérique, tout le monde pense que d’ici trois ans, ils seront séparés » affirmait en avril dernier Tom Bower.

Pour Marc Roche, si le divorce se concrétisera, le prince Harry aura toujours la possibilité de reprendre son ancienne vie au Royaume-Uni. « Seul, le prince Harry sera accueilli les bras ouverts, il retrouvera son titre, ses fonctions dans l’armée etc… Ce divorce, c’est l’espoir ici, au Royaume-Uni ».