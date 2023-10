McDonald’s : les secrets de frites chaudes et croustillantes enfin révélés

Les produits vendus chez McDonald’s connaissent de grands succès auprès des consommateurs. Parmi les plus sollicités figurent les burgers, mais en particulier les frites figurent parmi les plus demandés pour son goût original.

Les particularités de McDonald’s

McDonald’s fait partie des grandes enseignes de restauration la plus célèbre du monde. Ses produits sont appréciés par les petits comme par les grands, tels que ses McChicken, ses Big Mac et ses sandwichs.

Mais une spécialement rend ses consommateurs adeptes aux produits, grâce à sa forme croustillante, chaude et sa saveur spéciale. Et rien qu’en n’y pensant, il vous met l’eau à la bouche. D’ailleurs, l’enseigne a décidé de faire une vidéo qui montre la recette de réalisation de la frite.

Les frites de McDonald’s sont particulières, car elles sont composées de 19 ingrédients spécifiques. Dont plusieurs produits chimiques avec exhausteur de goût, de l’huile, des conservateurs et l’ingrédient principal, les pommes de terre. Arrivées à l’usine, elles sont épluchées, morcelées et immergées dans du dextrose. Il s’agit de l’élément qui procure la couleur exceptionnelle aux frites. Pour terminer, elle passe dans un tunnel pour lui procurer un goût original et croquant.

Nouvelle menue, nouvelle proposition

L’enseigne a choisi de révéler les secrets de fabrication de la frite afin d’enlever les insinuations. En effet, les rumeurs affirment que les frites sont composées de produits néfastes. Ils insinuent la présence de pastilles anti-vomitives au-dessous des pains des burgers.

Le mardi 7 mars 2023, le fast-food a décidé d’apporter une nouvelle touche à sa gamme de nourriture. En effet, l’enseigne a décidé de changer son ingrédient principal par des carottes, des betteraves et des panais durant trois à quatre semaines. Alors, différentes frites de légumes ont été présentées aux clients.

McDonald’s a donc décidé d’interrompre la production de frites de pommes de terre pour mettre en place les frites de légumes. Environ 3000 tonnes de légumes ont été livrées dans divers restaurants en France. Pour la firme, la réforme n’est juste que temporaire. En effet, elle souhaite diversifier ses produits. Mais, c’est également un moyen de savoir si ces nouveaux accompagnements auront la cote auprès de ses consommateurs.

Les secrets de frites chaudes et croustillantes de McDonald’s

Selon McDonald’s, cette démarche consistait à apporter une nouvelle touche pour les consommateurs à la recherche de nouvelle saveur. Peu de temps après, le verdict est tombé. Apparemment, les frites de légumes sont plus graisseuses que certains.

Pour profiter de la saveur des frites de McDonald’s, il est nécessaire de les manger tant qu’elles sont encore chaudes. Pour ceux qui souhaitent le à emporter, il existe une astuce qui permet de garder la température de la frite tout en gardant sa structure croustillante.

Selon un ancien employé de McDonald’s dénommé Bouchet, il ne faut pas fermer hermétiquement le sac de frites sinon les vapeurs ramolliront le produit. L’essentiel est de laisser évaporer la chaleur en maintenant le sac ouvert. Puis, de maintenir le sac horizontalement vu que les frites sont disposées verticalement. Et pour terminer, pour maintenir la température des frites, il suffit de placer des hamburgers au-dessus.