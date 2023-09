McDonald’s accusé de shrinkflation, les clients scandalisés en découvrant deux hamburgers phares rapetissés

Scandale à McDonald’s, les clients de ce géant de fast-food l’ont accusé de shrinkflation. Deux hamburgers phares auraient rétréci alors que leur prix n’a pas changé. Face à ces critiques, les responsables sont sorties de leur silence pour s’expliquer.

Scandale à McDonald’s

C’est avec grande surprise que les clients de McDonald’s ont découvert un changement majeur dans leur menu. En effet, les deux hamburgers phares auraient rétréci.

Selon un article du Parisien, le fameux Big Tasty ne contiendrait plus que 663 calories contre 868 auparavant. L’explication vient en raison de son changement de taille et non un changement pour une recette plus saine.

Ainsi, McDonald’s est accusé de shrinkflation, car malgré ce rétrécissement, son prix rien inchangé.

Le fast-food tente de s’expliquer

Face à ce changement, les clients de McDonald’s se sont exprimés sur la plateforme X (ex Twitter). Selon les remarques d’un internaute, le restaurant a changé le pain utilisé pour ces deux hamburgers. Concrètement, la brioche est moins épaisse. Un autre a même considéré que ce changement est une arnaque.

Face à ce scandale, la chaîne américaine a tenté de s’expliquer. Elle nie avoir réduit les tailles des plats dans leurs restaurants, qu’ils soient au menu permanent ou passager. Par ailleurs, l’enseigne avoue avoir changé de format. Le géant du fast-food explique qu’il a changé la recette du Big Tasty en utilisant un nouveau type de pain. Apparemment cette initiative a permis aux clients de choisir entre une ou deux viandes. Par ailleurs, le choix de deux viandes entraînera encore un prix plus élevé.

McDonald’s accusé de shrinkflation

Les internautes en colère ont accusé le leader des hamburgers de pratiquer la réduflation. En clair, il s’agit d’une stratégie où ils diminuent la quantité du produit sans réduire le prix.

C’est devenu courant depuis les années 2000. Parfois, les commerçants augmentent même le prix du produit réduit. Dans ce sens, le ministère de l’Économie envisage de mettre en place des lois pour arrêter cette shrinkflation.

Cependant, McDonald’s a suggéré à ses franchisés d’ajuster leurs prix en conséquence. Par contre, ils sont libres de fixer leurs propres tarifs. Ils ne sont pas obligés de suivre les recommandations de la société mère.