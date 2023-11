Mayonnaise : voici la marque recommandée par 60 millions de consommateurs, à cause de sa qualité, elle est la meilleure du marché

Après une enquête, 60 millions de consommateurs a élu la meilleure mayonnaise du marché. Cette sauce très appréciée a reçu une bonne note à cause de sa qualité. Voici la marque en question que l’association a recommandée.

La mayonnaise au cœur d’une enquête

La mayonnaise figure parmi les sauces les plus appréciées et les plus consommées. Tout le monde l’apprécie. Elle entre dans la préparation de nombreuses recettes. Par ailleurs, cette sauce est beaucoup plus appréciée dans un sandwich ou encore pour accompagner les frites.

Cependant, sa composition n’est toujours pas bonne pour la santé. Dans ce sens, le choix de la mayonnaise doit être fait avec attention. Pour aider les consommateurs à faire un choix éclairé, 60 millions de consommateurs a décidé de mener l’enquête. Pour ce faire, les experts ont scruté 15 références vendues en supermarché.

L’étude s’est surtout concentrée sur la composition des mayonnaises, de leur teneur en sucre, en sel et en matières grasses.

Une enquête minutieuse pour élire la meilleure mayonnaise

Afin de trouver la meilleure mayonnaise du marché, 60 millions de consommateurs a lancé une enquête minutieuse. Le magazine a étudié si les sauces présentent des additifs et si l’huile utilisée ne soit pas de mauvaise qualité.

La meilleure huile pour la préparation est l’huile de colza. Sa particularité est sa teneur en oméga 3 et oméga 6. Par ailleurs, le magazine dénonce la présence de l’eau dans le produit. Apparemment, les industriels ont recours à cette pratique afin de réduire le taux de matières grasses. Dans ce sens, la mayonnaise perd son goût. De surcroît, 60 millions de consommateurs pointent également du doigt la présence de trop de sel et de sucre. Sans oublier que les produits contiennent également beaucoup plus de conservateurs.

La liste des pires et la meilleure

Cette enquête de 60 millions de consommateurs a permis d’établir une liste des mayonnaises à éviter en vente dans les supermarchés. Parmi les 15 marques sélectionnées. Les mauvaises élèves sont les versions allégées de Monoprix et Amora. Le magazine les a octroyés une note médiocre de 7,5/20. Dans ce sens, il faut éviter les versions allégées pour préserver la santé.

Il serait beaucoup plus judicieux de se pencher vers les produits traditionnels. Justement, à ce propos, c’est la marque Amora qui s’est démarquée. Pour sa composition, les producteurs ont choisi des œufs, de la moutarde de Dijon, du vinaigre de vin blanc, de l’huile de colza et du sel. Ce qui lui a valu une meilleure note de 13,5/20.

En seconde position, on retrouve la mayonnaise Maille « Fins Gourmets ». Enfin, la marque La Tourangelle ferme la marche du podium.