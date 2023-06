Mauvaise nouvelle pour le Livret A et le LEP, le taux déçoit les épargnants

publicité

La mauvaise nouvelle est tombée pour les épargnants qui détiennent un Livret A et un LEP. En effet, actuellement, leur taux suscite de nombreuses questions. Pour le moment, les épargnants attendent les nouvelles avec inquiétude.

Le Livret A et le LEP, des produits d’épargne réglementés

Le Livret A est un outil d’épargne réglementée en France, proposé par diverses institutions financières. Son taux d’intérêt est fixé par les autorités compétentes et est révisé deux fois par an. Il faut savoir que le montant maximal pouvant être déposé sur un Livret A est déterminé par la réglementation en vigueur. Actuellement, il s’élève à 22 950 euros. Ce Livret A est accessible à tous les résidents français, indépendamment de leur âge et de leur situation professionnelle.

D’un autre côté, le LEP, similaire au Livret A, est également un produit d’épargne réglementé en France. Pour ouvrir un LEP, il faut être résident fiscal français et avoir des revenus ne dépassant pas un certain plafond. Comme le Livret A, le taux d’intérêt du LEP est fixé par les autorités compétentes et révisé deux fois par an. Le montant maximum pouvant être déposé sur un LEP est fixé par la réglementation en vigueur. Il atteint actuellement 7 700 euros.

Mauvaise nouvelle pour les épargnants, le taux déçoit les épargnants

Mercredi dernier, la Caisse des dépôts (CDC) a annoncé une mauvaise nouvelle pour les épargnants détenant des Livrets A et LEP. Selon les statistiques, en mai, les dépôts ont dépassé les retraits de 2,47 milliards d’euros, atteignant un niveau inédit depuis l’année 2020. Ainsi, le montant total déposé sur ces produits, détenus par 55 millions d’épargnants, approche les 400 milliards d’euros. En effet, il s’élève à 399,9 milliards d’euros.

Depuis le début de l’année, les Livrets A ont connu une augmentation de 24,5 milliards d’euros. En partant de cette base et en prenant en compte l’inflation et le taux du €STR du marché monétaire, l’économiste Philippe Crevel estime qu’un nouveau taux théorique de 4 % pourrait bientôt voir le jour. Par ailleurs, la situation actuelle concernant les taux du Livret A et du LEP déçoit les épargnants. Cependant, cette perspective suscite des inquiétudes quant à sa réalisation efficace. En effet, les pouvoirs publics devront prendre des mesures pour ajuster les taux en fonction de l’inflation.