Matthieu Delormeau prêt à revenir dans TPMP ? Ce message qui en dit long...

Il y a quelques jours de cela, l’ancien animateur de NRJ12 a enflammé Twitter en annonçant son départ du talk-show préféré de C8. Mais regrette-t-il déjà cette décision ? Est-ce que Matthieu Delormeau est prêt à revenir dans TPMP ? Ce message qui en dit long…

Matthieu Delormeau quitte de nouveau TPMP…

Le 12 mai 2023, au courant de l’après-midi, Matthieu Delormeau a pris tout le monde de court en déclarant son départ « définitif » de TPMP et TPMP People.

« Après 7 années d’antenne, j’ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP People. Je voulais vous remercier, vous, les téléspectateurs, en espérant vous avoir diverti, amusé, touché, et je sais aussi parfois agacer. Merci à C8, aux équipes, à l’antenne, la prod’ et évidemment à Cyril. La vie est belle et on a la chance d’en avoir plusieurs« , a-t-il donc écrit sur Twitter.

Une annonce choc, comme on pouvait s’y attendre, a profondément attristé ses fans. Cependant, ce n’est pas la première fois que le quadragénaire fait une telle déclaration.

En 2020, Matthieu Delormeau a également suscité une vague d’émotion lorsqu’il a partagé à ses fans sa décision de quitter TPMP avant de finalement faire son retour dans l’émission.

À l’époque, Il avait alors exprimé son souhait de se lancer dans de nouvelles aventures à la télévision, à la radio et sur scène. À l’époque, il avait manifesté son désir d’explorer de nouvelles opportunités à la télévision, à la radio et sur scène.

Pour cette fois-ci, Matthieu Delormeau n’a pas fourni de justification concernant les motifs de son départ. Cependant, de nombreuses rumeurs suggèrent un éventuel désaccord avec Cyril Hanouna. Si ce dernier n’ait pas confirmé officiellement cette rumeur, son dernier tweet pourrait être interprété en ce sens.

« J’étais sur un P2000 au padel et j’étais sur l’anniversaire de mon fils. (…) J’ai vu qu’il y avait plein de gens qui s’agitaient sur Twitter autour de moi. Je n’ai rien vu, je n’en ai rien à carrer, voilà », réagissait alors Baba.

Matthieu Delormeau prêt à revenir dans TPMP ? Ce message qui en dit long…

On pourrait donc croire que si ce « désaccord » est réel et s’il se réglait à l’amiable avec le temps, un éventuel retour de Matthieu Delormeau sur le banc des chroniqueurs de Touche pas à mon poste n’est pas à exclure. Son dernier message, à seulement une semaine de l’annonce de son départ de TPMP, en dit déjà long.

En effet, l’ancien animateur de TPMP People a réagi immédiatement à l’annonce du sondage annuel organisé par les journalistes de TV Mag, visant à déterminer le meilleur chroniqueur de la saison de Touche pas à mon poste.

« Euh là, je crois que j’ai peu de chance, mais l’important, c’est de participer« , postait-il sur Twitter le mercredi 17 mai 2023.