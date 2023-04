Matthieu Delormeau choqué par le salaire démesuré de Sophie Coste sur TF1 !

Difficile pour Matthieu Delormeau de cacher son étonnement cette semaine en apprenant le montant démesuré du salaire de Sophie Coste sur TF1. On vous dit tout !

Samedi dernier, Matthieu Delormeau était aux commandes d’un nouvel épisode de TPMP People. Au cours de cette soirée, Sophie Coste avait fait des confidences surprenantes au sujet du salaire qu’elle encaisse à l’époque où elle officiait chez TF1. De quoi laisser le chroniqueur de marbre !

Sophie Coste se lâche sur C8

Le weekend dernier, Matthieu Delormeau avait abordé les récentes déclarations de Valérie Damidot qui s’est dernièrement plainte au micro d’Europe 1 à cause du fait d’être “placardisé” à l’antenne. A ce propos, l’ancienne présentatrice de M6 souligne : “Je suis devenue celle qui ne sert à la télé qu’une fois par an”. Des propos qui n’ont pas laissé Sophie Coste indifférents.

Sur le plateau de TPMP people, la chroniqueuse a fait des confidences sans filtre au sujet du parcours qu’elle a tracé sur La Une et de livrer le salaire colossal qu’elle touchait d’antan. “ L’occasion pour Sophie Coste, chroniqueuse régulièrement dans l’émission de C8, de revenir sur son expérience d’animatrice sur la Une et d’évoquer le salaire mirobolant qu’elle percevait à l’époque.

“J’étais confortablement rémunérée…”

Dans sa prise de parole, Sophie Coste confie : “J’avais une exclusivité et j’étais confortablement rémunérée. De plus, on réalisait énormément de primes à l’époque avec Jean-Pierre Foucault. On empochait entre 80 000 à 100 000 euros par mois”. Une somme que la chroniqueuse reconnaît être énorme. Comme elle le souligne : “C’est beaucoup, j’en suis consciente !”.

Outré, Matthieu Delormeau lui a demandé : “Tu touchais 100 000 euros par mois !?”, en insistant sur le fait qu’à l’époque sa collègue n’avait que 22 ans. Et l’animateur d’ajouter : “Même à 50 ans, je les prends les 100 patates”, sur une note d’humour. Ambiance…