Mariés au premier regard : Laura écrit un message foudroyant à Anthony, voici pourquoi leur mariage a été reporté ! 

Dans un message foudroyant adressé à Anthony, Laura explique les raisons pour lesquelles leur mariage a été reporté. On vous dit tout !

Laura et Anthony sont les nouveaux candidats de la 7e édition de “Mariés au premier regard” cette année. Malheureusement, leur union risque d’être reprogrammée sur M6. Et pour cause…

Une nouvelle déconcertante…

Comme à chaque saison, les candidats de Mariés au premier regard débarquent avec leurs valises dans l’émission dans l’espoir de mettre fin à leur statut de célibataire. C’est notamment le cas de Laura et Anthony qui sont bien décidés à se donner une chance en amour. Mais l’extrait qui a été retransmis ce 1er mai ne présage rien de bon. En effet, le spécialiste Gilbert Bou Jaoudé a débarqué à l’improviste chez le jeune homme avec une lettre.

“C’est le genre de nouvelle déconcertante qu’on aimerait ne pas avoir à annoncer” commence-t-il par lâcher avant d’ajouter : “Je croise les doigts pour qu’Anthony puisse trouver les ressources nécessaires afin d’affronter cette déclaration”. Le principal intéressé étant choqué que l’union n’aura finalement pas lieu à la date prévue.

Un mariage reporté

Inquiet, Anthony a réagi : “C’est étrange, mon coeur bat à 2000 à cause d’une lettre rédigée par quelqu’un que je ne connais même pas…J’ai pourtant hâte de la rencontrer même si j’ignore si on va pouvoir se voir…”. L’extrait s’est achevé sur une note de suspense, au grand dam des téléspectateurs qui devront patienter le 15 mai prochain pour connaître la suite de l’émission.

Pour les plus impatients, il est possible de suivre le programme sur 6Play. C’est ainsi qu’on apprend un peu plus sur les raisons du report du fameux mariage. Dans sa lettre, la future mariée indique avoir été hospitalisée d’urgence à la suite d’une attaque vasculaire cérébrale. “Je suis alitée avec plein de branchements partout…Je ne suis pas autorisée à me relever ni à me déplacer au risque de boucher mon artère…Pour le moment, on ignore les raisons qui ont provoqué l’AVC (…)”, précise-t-elle dans son récit. Reste à savoir comment Anthony va réagir à la suite de ce gros imprévu. Affaire à suivre sur la sixième chaîne !