C’est déjà l’heure du bilan pour les candidats de « Mariés au premier regard 2023 ». Un moment crucial où chaque couple, en présence des experts, partage ses réflexions sur leur incroyable aventure et délibère pour décider s’ils souhaitent poursuivre ou mettre fin à leur mariage. Revenons sur cette décision bouleversante prise par Fabrice et Annabelle !

Mariés au premier regard : une septième saison pleine de suspense et de rebondissements…

La 7e saison de Mariés au premier regard, diffusée par M6, touche à sa fin. Le principe de l’émission est facile à comprendre : des hommes et des femmes se marient sans avoir jamais rencontré leur partenaire au préalable, en se basant sur une compatibilité scientifiquement établie et validée par une équipe d’experts.

Comme annoncé en début de saison par la production, « cette nouvelle saison réserve des surprises ! Les experts Estelle Dossin et Gilbert Bou Jaoudé devront faire face pour la première fois à des demandes exceptionnelles de la part des participants et de leurs familles. De plus, pour un couple, confronté à la réalité de la vie, l’expérience ne se déroulera pas comme prévu. »

En effet, lors du dernier épisode de « Mariés au premier regard » diffusé le 15 mai dernier, les téléspectateurs ont été profondément émus en apprenant l’annulation du mariage entre Laura et Anthony. Malheureusement, la jeune femme a été victime d’un AVC, ce qui l’a contrainte à mettre fin à cette expérience. Fabrice et Annabelle vont-ils subir le même sort ? Ont-ils l’intention de divorcer ?

Mariés au premier regard : encore un divorce ? La bouleversante décision de Fabrice et Anabelle !

Face à la caméra, Annabelle ne doute pas de sa décision. Elle réagit en disant : « Ce premier regard est vraiment magnifique… Cela restera gravé à jamais ». Elle ajoute : « J’espère que Fabrice va continuer cette union », exprimant ainsi son désir de poursuivre l’aventure aux côtés de son compagnon.

Si Fabrice a suscité des inquiétudes chez les experts depuis le début de leur mariage en raison de ses déclarations controversées, il finit par confirmer leur relation. « J’ai évolué grâce à cette expérience », déclare-t-il. Annabelle précise : « S’il renouvelle ce « oui », c’est qu’il y croit », et elle conclut en disant : « Je pense que nous allons vivre une belle histoire d’amour ».

