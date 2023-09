Marie-Sophie Lacarrau sincère et sans filtre, un journaliste du JT de 13H va subir son assaut en plein direct !

Marie-Sophie Lacarrau sincère, règne sur le plateau du JT de 13h depuis des mois maintenant. Tout se passe le vendredi dernier quand elle invite un journaliste sur son plateau. L’interview semble se passer sans encombre jusqu’à ce que l’invité évoque son livre, on vous dit tout.

Marie-Sophie Lacarrau sincère et sans filtre

On connaît tous le nouveau visage du JT de 13h sur France 3. Elle a les cheveux bouclés, les yeux qui pétillent, des questions et commentaires souvent poignants et une sincérité à toute épreuve. « Sans filtre », comme bon nombre de critiques et de magazines l’ont déjà affirmé. Marie-Sophie Lacarrau ne le cache point, elle aime quand les affirmations sont directes, quitte à susciter un peu de gène.

Après tout, le journalisme ne se doit pas de plaire à l’opinion de la collectivité mais de dire les choses telles qu’elles le sont. En tout cas, son franc-parler lui a valu sa place de présentatrice du JT de 13h. On se souvient tous encore de Jean-Pierre Pernaut, le pape du JT de 13h. Marie-Sophie Lacarrau s’est donc vue le remplacer quand ce dernier a dû arrêter le journalisme à cause de sa maladie. Ce qui est certain, c’est que la journaliste s’applique à ne pas faire baisser les audiences.

Un tempérament de feu sur le plateau du JT de 13h

Marie-Sophie Lacarrau ne s’est pas prise à n’importe qui cette fois encore. Cette fois, il s’agit de Thierry Coiffier, un journaliste qui intervient chaque vendredi sur TF1. Est-ce qu’ils se connaissent ? Oui. Mais cela n’a empêché en rien que la journaliste du JT de 13h ne s’en prenne à son invité. Thierry Coiffier est venu pour présenter son livre intitulé « Le règlement sur les coussins et plateaux ».

Il s’agit d’un ouvrage, un guide pratique sur le mode de fonctionnement des ralentisseurs. Un énorme avantage au ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer. Malgré l’enthousiaste et l’engouement autour de ce livre, Marie-Sophie Lacarrau n’a pas caché ses réserves vis-à-vis de ce livre.

Un interview dans la bonne humeur

Pour animer l’interview, Marie-Sophie Lacarrau a demandé comme avoir la certitude qu’un ralentisseur est illégal. Thierry Coiffier a préféré lui conseiller de lire son livre pour ce weekend plutôt que de perdre plusieurs minutes à tenter de le lui expliquer.

Une réponse qui a semblé amuser Marie-Sophie Lacarrau, car cette dernière a masqué maladroitement un rire. Un amusement entre collègues ou un avis précis sur l’ouvrage en question ?