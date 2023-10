Marie-Sophie Lacarrau en proie avec une maladie rare, découvrez sa routine particulière de tous les jours

Il y a quelques mois, Marie-Sophie Lacarrau était en proie avec une maladie rare. Pour soigner son mal, elle a été contrainte de subir une opération risquée. Bien que son opération ait été une réussite, elle a adopté un réflexe particulier tous les jours.

Marie-Sophie Lacarrau en proie avec une maladie rare

Vers la fin de l’année 2022, Marie-Sophie Lacarrau a pris un long congé maladie. En effet, son état de santé oblige. Dans ce sens, elle est restée loin des caméras de TF1 pendant quelques mois pour se concentrer pour sa santé. L’année dernière, elle était victime d’une maladie rare.

Comme elle l’a confié à sa communauté virtuelle, elle a souffert d’une infection oculaire appelée kératite amibienne. Pour prendre soin de ses yeux, elle a dû rester dans le noir absolu durant des semaines. Par la suite, afin d’exercer son œil, la journaliste a porté des lunettes de soleil et les a enlevés que lorsque son œil a supporté la lumière. Tout cela pour dire que son opération a été une réussite.

Par ailleurs, la présentatrice du JT du 13 heures de TF1 a avoué en juin dernier qu’elle garde de séquelles de ses problèmes ophtalmiques. Certes, elle ne ressent plus de douleur, mais elle ne supporte toujours pas la lumière. Dans ce sens, elle a rencontré des difficultés lors de la présentation du journal. J’ai deux axes de caméras : un axe dans lequel le prompteur est assez proche. Et donc là, j’arrive à le lire. Mais quand il est trop loin sur mon axe de caméra, là, c’est impossible, et je fais sans », a confié la mère de famille.

Une routine particulière de tous les jours

Dans une interview avec Nikos Aliagas pour le compte de Gala, Marie-Sophie Lacarrau évoque ce passage de sa vie où elle était en proie avec une maladie rare. Elle a parlé surtout du cauchemar qu’elle a vécu. « J’ai vécu dans le noir, avec un de mes yeux fermés. Pendant la bataille, j’ai vécu deux mois comme ça. Avec les rideaux tirés. Il y avait peu de lumière. Et les lunettes de soleil à l’intérieur ».

Face à ce difficile combat, la journaliste a pu compter sur le soutien de sa famille. Face à Nikos Aliagas, elle a expliqué que sa maladie venait du port de lentilles de contact. Une fois son œil abîmé, elle n’a pas supporté la lumière. Après différentes analyses, les médecins ont conclu qu’elle souffrait d’une kératite amibienne. Apparemment, ces bactéries se retrouvent également dans l’eau du robinet.

Depuis son opération, la journaliste a adopté une routine particulière chaque matin. Elle analyse ses yeux en premier pour trouver le moindre problème.