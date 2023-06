Marie-Sophie Lacarrau en larmes sur les réseaux sociaux, la réaction des internautes

publicité

Récemment, Marie-Sophie Lacarrau a explosé en larmes sur les réseaux sous le poids de l’émotion. Le moins que l’on puisse dire est qu’elle n’a pas manqué de toucher de nombreux internautes.

Marie-Sophie Lacarrau face à la douleur

Depuis quelques années, Marie-Sophie Lacarrau est celle à la tête du JT de 13h sur TF1. Très active sur les réseaux sociaux lorsqu’elle n’est pas à la télé, elle fait partie des animatrices les plus appréciées. Cependant, peu de temps après son arrivée au JT, elle a dû quitter son poste pendant plusieurs moins. En effet, elle a été victime d’une infection de la cornée par des amibes qui sont des parasites présents dans l’eau du robinet. Selon les confidences de Marie-Sophie Lacarrau, il a fallu réhabituer son œil à la lumière et le rééduquer progressivement. C’est pourquoi, à son retour, elle a dû porter des lunettes de soleil et n’a repris ses habitudes que récemment.

Toujours d’après la journaliste, cette infection serait vraiment très douloureuse. Elle donnerait l’impression d’avoir des graviers ou de la terre dans l’œil, ce qui engendre une envie permanente de le gratter. De plus elle provoquerait des douleurs qui remontent dans la tête et descendent dans les dents. Apparemment, certaines douleurs peuvent devenir 40 fois plus intenses qu’une rage de dents. Heureusement, pour le plus grand bonheur de ses fans, elle a réussi à traverser ce cauchemar et est aujourd’hui en pleine forme. Cependant, il y a peu de temps, elle a partagé une photo très bouleversante sur les réseaux sociaux.

Marie-Sophie Lacarrau en larmes sur les réseaux sociaux

Très engagée dans l’humanitaire, il y a quelques semaines, Marie-Sophie Lacarrau est partie au Sénégal pour accompagner une petite fille dont elle est la marraine via l’association « Un enfant par la main ». Le moins que l’on puisse dire est qu’il s’agissait d’un voyage riche en émotion. D’ailleurs, la journaliste a partagé un moment très touchant et très émouvant sur les réseaux sociaux. En effet, sur son compte Instagram, elle a dévoilé plusieurs photos avec une petite fille nommée Salimata, âgée de 10 ans. Sur un des clichés, la belle journaliste était en larmes tout comme sa filleule, ce qui a suscité de nombreuses réactions.

En guise de légende, elle a juste écrit qu’elle racontera ce voyage avec d’autres photos dans les jours à venir. Ainsi, les internautes ont sûrement hâte de découvrir ce fameux moment et d’en savoir un peu plus. D’ailleurs, certains ont déjà réagi en affirmant dans les commentaires que Marie-Sophie Lacarrau était une très belle personne au grand cœur.