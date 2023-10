Marie-Sophie Lacarrau critiquée pour son JT de 13 heures, elle met les choses au clair

Marie-Sophie Lacarrau est vivement critiquée pour son JT de 13 heures. Face à ces attaques, la journaliste prend la parole et met les choses au clair.

Une arrivée remarquée sur TF1

3 ans déjà que Marie-Sophie Lacarrau est à la tête du JT de 13 heures sur TF1. Malgré son appréhension de succéder au grand Jean-Pierre Pernaut, elle a réussi sa mission avec brio. Pour mémoire, c’était le 4 janvier 2021 qu’elle a repris les règnes de la présentation du journal. Notons également qu’elle a fait un carton chez France 2 avant de rejoindre TF1.

Lors d’une interview avec Télé Star, la journaliste de 48 ans a accepté de se livrer sur son métier. La mère de famille n’a pas caché son enthousiasme de faire son travail. Chaque matin, elle arrive à son bureau à 7 h 30 pour se concerter avec son équipe pour planifier le journal et les sujets à partager avec les téléspectateurs. « Je me régale à penser à ce journal, à l’écrire et à le porter à l’antenne », a-t-elle souligné. Toutefois, malgré son dévouement à son métier, Marie-Sophie Lacarrau est souvent critiquée.

Marie-Sophie Lacarrau critiquée pour son JT de 13 heures

Depuis son arrivée sur TF1, Marie-Sophie Lacarrau se trouve souvent au centre des critiques. Certaines personnes l’accusent de ne rien apporter de nouveau au journal. D’autres par contre, indiquent que ce qu’elle fait n’est pas du vrai journalisme.

Ces remarques blessantes ont fini par l’atteindre. Par conséquent, elle décide de répondre à ses détracteurs. « Je ne comprends pas ces remarques ! … Je n’ai pas cherché à dynamiter l’héritage, mais on a fait évoluer ce journal avec de nouveaux formats. Ce ne serait pas du journalisme ? Mais que fait-on alors ? » a indiqué la journaliste.

En effet, elle est même fière de son parcours dans le JT de 13 heures. La preuve ? Elle arrive souvent en tête de classement face aux autres chaînes. Marie-Sophie Lacarrau souligne qu’elle regroupe en moyenne 4,5 millions de téléspectateurs.

Un JT avec de nouveaux formats

Marie-Sophie Lacarrau est souvent critiquée pour son JT de 13 heures. Toutefois, tous les jours, elle est ravie de pouvoir préparer le journal avec son équipe. D’ailleurs, elle cherche toujours à innover. En effet, la journaliste a apporté quelques modifications. Elle partage les coulisses du JT chaque jour avant l’émission. Les téléspectateurs ont droit par exemple des explications en image sur les préparatifs du journal. D’ailleurs, ses fans saluent cette initiative.