Maladresse de Marie-Sophie Lacarrau durant l’annonce en directe du décès d’un membre de TF1

publicité

Récemment, Marie-Sophie Lacarrau a commis une petite maladresse en faisant une annonce poignante lors de son JT de 13h sur TF1. En effet, une petite erreur s’est glissée dans son discours, ajoutant une touche de surprise à cet événement.

Terrible nouvelle pour TF1

publicité

A la fin de son JT de 13h, Marie-Sophie Lacarrau a évoqué avec tristesse le décès de Gilles Amado. Ce dernier qui est un réalisateur connu de TF1. Au total, ce grand homme a passé plus de 30 ans de sa vie à la chaîne. En plus de cela, il a participé à de nombreuses émissions populaires, notamment « Sacrée Soirée » et les concerts des Enfoirés. Ainsi, il est tout à fait normal que sa disparition ait provoqué un grand manque dans l’univers de la télévision française. Gilles Amado est annoncé mort le 7 juillet 2023 à l’âge de 74 ans.

Selon Marie-Sophie Lacarrau, il restera dans les mémoires en tant que pilier de TF1. Apparemment, son partenariat avec Jean-Claude Narcy pendant la retransmission du défilé du 14-Juillet à partir de 1995 a été l’un des moments marquant de sa vie professionnelle. Aujourd’hui, tous les spectateurs français, dont Marie-Sophie Lacarrau elle-même, lui rend hommage.

Grosse erreur de Marie-Sophie Lacarrau

Lors de son émission, Marie-Sophie Lacarrau a voulu rendre hommage à Gilles Amado en partageant des détails marquants de son incroyable carrière. Toutefois, la présentatrice commet une légère confusion lors de l’énumération des chiffres liés à ses travaux. Malgré cette petite maladresse, l’importance des réalisations inoubliables de Gilles Amado reste intacte. En effet, ce dernier a participé à des moments clés du 14 juillet, une fête emblématique pour les Français.

publicité

En même temps, il a marqué les esprits avec une émission de 26 heures en direct, un vrai prodige dans le monde de la télévision. De plus, en 2012, Gilles Amado s’est vu gagné le Grand Prix de l’auteur-réalisateur de l’audiovisuel. A part son incroyable vie professionnelle, il était d’autant plus admiré grâce à sa gentillesse et son humour. Même s’il est parti pour l’autre monde, Gilles Amado restera gravé dans les pensées en tant qu’animateur emblématique de TF1.