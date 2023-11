Ma Prime Adapt’ : tout savoir sur cette nouvelle aide pour les seniors et les handicapés

Afin de soutenir les seniors et les handicapés, une nouvelle aide appelée Ma Prime Adapt’ vient de faire son apparition. Elle permet surtout de financer les équipements et les travaux pour faciliter la vie de ces personnes. Cependant, elle est soumise à des conditions d’éligibilité. Voici les détails.

Ma Prime Adapt’ : une aide financière pour répondre aux besoins des seniors et les handicapés

Le sort des personnes âgées intéresse le gouvernement. En effet, avec leur âge avancé, ils sont beaucoup plus vulnérables et se confrontent souvent à des difficultés au quotidien. C’est également le cas pour les personnes en situation de handicaps. Selon une récente étude, près de 450 000 de personnes âgées ont été victimes de chutes à domicile. Ces accidents domestiques sont causés principalement par l’inadaptation de la maison à leur mobilité.

Dans ce sens, l’État a mis en place une aide financière spécialement conçue pour eux. On parle ici de Ma Prime Adapt’. Elle permet de financer les travaux nécessaires dans les habitats pour les faire correspondre aux besoins des personnes âgées et des handicapées.

Toutefois, tout le monde n’est censé ignorer que ces travaux d’aménagement nécessitent un gros budget. Mais la plupart des ménages n’arrivent pas à couvrir ses coûts. D’où l’intérêt du gouvernement à mettre en place Ma Prime Adapt’.

Les conditions pour bénéficier de cette nouvelle aide

Ma Prime Adapt’ a pour but de financer l’installation d’équipements et de travaux essentiels pour les besoins des seniors et des handicapées. Par ailleurs, le gouvernement a listé les travaux éligibles à ce dispositif. En effet, cette aide financière concerne l’installation de monte-escalier, de barres d’appui et de toilettes ergonomiques. On peut également citer la rénovation de la salle de bains avec un siège mural, l’élargissement des entrées et des portes, ainsi que l’installation de chemins lumineux. De surcroît, transformer une baignoire en une baignoire à porte figure également dans les travaux éligibles.

Ma Prime Adapt’ entrera en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2024. L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) va prendre en charge cette nouvelle aide. En ce qui concerne les bénéficiaires, elle s’adresse principalement aux personnes âgées de plus de 70 ans. Par ailleurs, pour ceux qui ont entre 60 et 69 ans, ils peuvent y avoir droit à condition qu’ils détiennent une attestation de perte d’autonomie. En effet, ils doivent être classés en stades Gir 1, 2, 3 ou 4.

Quant aux personnes en situation de handicap, elles doivent justifier un taux d’incapacité supérieur à 50 %. Il existe également des conditions supplémentaires. Ces individus doivent justifier qu’ils résident dans la maison où les travaux sont effectués. De plus, la résidence doit se trouver dans la zone éligible. Enfin, il y a également une condition de ressources à respecter. Leurs revenus ne doivent pas dépasser 25 000 euros par an.