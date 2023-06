Lutte contre la fraude sociale : les mesures prises par la CNAF pour renforcer les contrôles et éviter un montant colossal d’indus

Ça y est, la lutte contre la fraude sociale est bel et bien lancée. Pour chasser les fraudeurs, la CNAF augmente chaque année le nombre de contrôles. En effet, ces renforcements entrent dans le but d’offrir les meilleurs services possibles. Cela inclut un versement des prestations rapides, régulier et juste. Cependant, le principal objectif est de renforcer les contrôles.

Lutte contre la fraude sociale : la bataille est engagée

Chaque année, la Cnaf déploie de plus en plus de moyens pour lutter contre la fraude sociale. En effet, l’objectif est d’identifier les fraudeurs. Dans ce sens, pour régler le problème, l’organisme a déployé près de 32,4 millions de contrôles répartis sur tout le territoire français en 2022. Cela a permis d’éviter 3 millions d’euros de fraude.

En effet, des inspecteurs spécialisés sont mis sur le coup. Ils étaient au nombre de 30. Ces employés du Service national de lutte contre la fraude à enjeux (SNLFE) ont pour mission de détecter les montages sophistiqués à l’origine des préjudices importants.

Ces enquêtes ont porté ces fruits. Au total, ils ont fait 14 000 contrôles. L’enquête a permis de détecter 69,4 millions d’euros d’indus dont 58 % frauduleux.

Les chiffres exorbitants des fraudes en 2022

En effet, en 2022, le montant total des fraudes s’élevait à 351 millions d’euros. Tandis que pour 2011, il était de 309 millions d’euros, soit une hausse de 13,5 %. Ensuite, 48 692 fraudes ont été découvertes.

Cependant, pour la lutte contre la fraude, la CAF a déployé 32, 4 millions de contrôles. Ainsi, 4 022 plaintes ont été déposées. Les inspecteurs spécialisés ont fait plus de 130 000 contrôles avec 700 agents au domicile des allocataires. Ensuite, ils ont détecté 985 millions d’indus.

D’ailleurs, selon la CNAF le renforcement de contrôle a permis de détecter plus de fraudeurs. Mais l’organisme ne compte pas rester là. D’autres moyens viendront sous peu pour renforcer les plans déjà en place pour la lutte contre la fraude sociale.

Taux de fraude élevé pour le RSA

Selon les enquêtes de la CAF, le RSA ou Revenu de solidarité active représente 60 % des fraudes détectées. En 2022, le préjudice moyen était de 7 217 euros. On observe une augmentation de 55 euros par rapport à 2021.

Par la suite, on retrouve la prime d’activité avec 13 %, les aides au logement avec 12 % et l’allocation adulte handicapé avec 3 % de fraudes sur la même année.

À noter que 13,5 millions ont bénéficié des aides de la CAF. Ce qui fait un montant total de 99 milliards d’euros de prestations.