« L’oxygène va me manquer » : Florent Pagny se livre à cœur ouvert sur la récidive de son cancer !

Depuis le premier diagnostic de sa maladie, Florent Pagny a toujours préféré jouer la carte de la transparence. Et même au moment le plus difficile de sa vie où ses cheveux et sa barbichette tombaient sous l’effet dévastateur de la chimiothérapie, le chanteur n’a rien caché à son public. Toujours aussi fidèle à sa philosophie, Florent Pagny se livre de nouveau à cœur ouvert sur la récidive de son cancer.

Florent Pagny se livre à cœur ouvert sur la récidive de son cancer : « L’oxygène va me manquer » !

Florent Pagny fait preuve d’une détermination et d’un courage sans pareil face à la rechute de son cancer du poumon. Dans le cadre de la promotion de son autobiographie intitulée « Pagny par Florent », le chanteur, qui prépare également son grand retour sur scène dès l’été prochain, a été l’invité surprise de Julia Vignali sur « Télématin » le jeudi 25 mai dernier.

Coécrite avec Emmanuelle Cosso, une écrivaine et parolière qui entretient une amitié de longue date avec le compagnon d’Azucena, cette autobiographie offre une expérience de lecture romanesque où chacun trouvera des parcelles de sa propre histoire au rythme des chansons d’un artiste populaire de la scène musicale française.

Son apparition sur France 2 a également été l’occasion pour l’ancien coach de The Voice de donner des nouvelles concernant son état de santé depuis le commencement de ses traitements suite à la récidive de son cancer.

« Je sais qu’il y a des hauts et des bas. J’ai compris que ce n’est pas quelque chose qui se soigne en 15 jours, alors je gère…», débutait-il, face à à Julia Vignali.

En combinant plusieurs traitements dès la confirmation de la rechute de son cancer, « la chimiothérapie est désormais derrière » lui. Et « dès que les produits chimiques sortent du corps, ça va mieux » , poursuivait l’artiste.

« Aujourd’hui, je fais de l’immunothérapie et il y a des progrès assez incroyables dans ces techniques », ajoutait-il aussitôt. « Je sais désormais, qu’il ne faut pas arrêter », a-t-il fait bien mention tout en confirmant de ne plus refaire la même erreur qu’au début : interrompre ses traitements.

Florent Pagny, prêt à faire son grand retour sur scène…

Quant à son retour imminent sur scène, l’artiste aux 17 albums studio et 5 albums live reste confiant même s’il n’a pas encore retrouvé sa meilleure forme vocale.

« Ma voix marche bien, c’est l’oxygène qui va me manquer un peu ». Un problème de souffle qu’il est en train de résoudre en attendant la date de son premier concert prévu pour le mois de juin 2023.

« J’ai hâte de me prouver que je suis capable de le faire », déclarait-il d’ailleurs avec force et conviction. Voilà ce qui rassure ses fans, qui sont également impatients de le retrouver enfin sur scène…