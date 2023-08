Location illégale sur Airbnb, le locataire sous-loue son appartement à 449 euros la nuit

publicité

Après avoir découvert que son locataire mettait son appartement en location illégale sur Airbnb, la propriétaire entame les procédures d’expulsion. Le coupable n’avait plus payé son loyer depuis 2 mois. Quel fut le choc de sa propriétaire quand elle avait découvert les annonces sur le site.

Ce litige avec le fils de Samy la belette

publicité

Samy la belette était un propriétaire très célèbre pour de mauvaises raisons. Connu pour être un des plus grands marchands de sommeil, et il a déjà été incarcéré pour d’autres infractions. Un marchand de sommeil est un propriétaire d’un immeuble ou d’un logement délabré qui le loue à des personnes dans le besoin.

Les conditions de vie dans ces endroits sont terribles, cette pratique est illégale et les propriétaires sont poursuivis par la loi. Mais cette retraitée ne s’attendait pas du tout à la tournure que les évènements allaient prendre. Elle avait pourtant un appartement assez beau et attractif mais à cause des agissements du fils de Samy la belette, l’ombre continue de planner sur son appartement.

Location illégale sur Airbnb

Le fils de Samy la belette avait réussi à duper la propriétaire ainsi que les agents immobiliers qui lui ont aidé à trouver cet appartement. Il est sous le charme et remplit les documents nécessaires. Il ira même jusqu’à prétendre qu’il gagnait 7 000 euros mensuellement avec documents à l’appui. N’importe qui aurait pu tomber dans le piège réalisé par cet individu. Mais la propriétaire s’est vite rendue compte de la supercherie, hélas le bail était déjà signé.

publicité

Son locataire n’avait plus payer son loyer depuis plus de deux mois. Il faut préciser que le loyer en question servait à payer les frais d’Ehpad du mari de la propriétaire. Le déclic lui est venu quand elle avait remarqué que son locataire faisait des drôles de changements à l’appartement. Une nouvelle télé avec un écran énorme, et il avait fait remplacer le fauteuil d’origine.

Le locataire sous-loue son appartement à 449 euros la nuit

En faisant quelques recherches sur Airbnb, la propriétaire est tombée sur des offres concernant son appartement. Le fils de Samy la belette avait bien peaufiné son offre, un appartement sur une vue imprenable à seulement 5 minutes des Champs-Elysées et c’est à 449 euros la nuitée !

publicité

La propriétaire avait tout de suite exigé que l’on retire les offres des plateformes de vente. Quant à son locataire, il procède à son exclusion.