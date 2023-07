Livrets d’épargnes, quels sont les 3 meilleurs placements et les plus rentables ?

Sachez qu’il existe des livrets d’épargnes qui sont meilleurs et les rentables. Dans cet article, nous allons vous livrer les 3 placements qui offrent des intérêts très intéressants. Voici la liste.

Livrets d’épargnes les plus rentables : le Livret A

Si vous avez pensé placer votre argent dans des comptes sécurisés et garantis par l’État, il existe trois qui sont les plus rentables. D’ailleurs, avec ces placements, il est possible de récolter de bons intérêts.

En retrouve à la première place, le Livret A. En effet, il est le compte d’épargne préféré des Français depuis de nombreuses années. Bien qu’il ne puisse pas surpasser l’Assurance vie en termes de popularité, il reste un choix attrayant pour de nombreux épargnants.

Son plafond est de 22 950 euros pour les particuliers et 76 500 euros pour les associations. Le Livret A offre un taux de rendement de 3 % exempt d’impôts et de charges sociales. Le ministre Bruno Le Maire a également annoncé que le taux du Livret A restera à 3 % jusqu’en janvier 2025.

Il est considéré comme une valeur sûre pour les épargnants français et souvent leur premier choix en matière d’investissement.

Un livret intéressant : le LEP

Le Livret d’Épargne Populaire (LEP) est un livret d’épargne méconnu, mais très intéressant. Il offre un taux de rendement élevé de 6,1 %. Cependant, ce taux va légèrement baisser à 6 % en raison de l’inflation. Le LEP permet d’épargner jusqu’à 7 700 euros. Récemment, le ministre Bruno Le Maire a annoncé que le plafond du LEP sera augmenté à 10 000 euros.

Pour y souscrire, il faut avoir plus de 18 ans et déclarer ses revenus en France. Ensuite, il faut avoir des revenus de 21 393 euros minimums. Par contre, pour un couple avec un enfant à charge ou une personne seule avec 2 enfants, les revenus ne doivent pas excéder 32 821 euros.

Les avantages de PEL

Le Plan d’Épargne Logement (PEL) est recommandé pour ceux qui envisagent d’acheter une maison. Il offre un taux de rémunération de 2 % et est garanti pendant toute sa durée.

De surcroît, il facilite l’obtention d’un prêt pour l’achat ou l’amélioration d’un logement. Clôturer le PEL après 4 ans peut également donner droit à une prime d’État. Bruno Le Maire a annoncé la réforme de ce livret d’épargne. En effet, tous les PEL peuvent maintenant être débloqués à tout moment dans le but de financer des travaux de rénovation énergétique des bâtiments.