Livret A : que faire en cas de dépassement de plafond de cette épargne préférée des français ?

Le livret A se retrouve au centre de l’attention depuis quelques semaines. Toutefois, les dernières nouvelles sur ce placement ne pourront pas ternir son image. Il dispose de plusieurs avantages qui attirent les Français notamment de son plafond élevé.

Les avantages du Livret A

Depuis plusieurs années, le livret A figure parmi les comptes épargnes préférés des Français. Il obtient la médaille d’argent juste après l’Assurance-vie. Selon la révélation de la Banque de France, près de 874,1 milliards d’euros d’encours fin 2022.

Cette popularité vient également en raison de son taux de rémunération. En effet, il est de 3 % depuis le 1ᵉʳ février 2023. Dans une interview lors du JT de 13 H de TF1, Bruno le Maire a fait une annonce qui a attiré l’attention des épargnants. Le ministre de l’Économie a confié que le taux du Livret A sera maintenu à 3 % pendant 18 mois.

Durant sa prise de parole, Bruno Le Maire que cette décision a pour objectif de préserver l’intérêt national. « Cela augmente le coût du crédit pour les PME qui ont besoin d’investir. Et cela augmente aussi le coût du crédit pour le logement social », a-t-il ajouté.

Les différents plafonds du Livret A

Parmi les avantages du livret A, on peut citer son plafond. Il s’agit d’un montant intéressant puisqu’il est actuellement de 22 950 euros pour une personne physique.

Cependant, ce livret d’épargne préféré des Français possède plusieurs plafonds. Pour les mineurs, le montant maximal à placer est de 7 700 euros. De plus, pour les associations, le plafond est de 76 500 euros.

Ceux qui sont non-résidents en France peuvent placer jusqu’à 61 200 euros. Par ailleurs, les agents de la banque de France peuvent épargner 30 600 euros dans leur livret A.

Que faire si le plafond est dépassé ?

Cependant, en cas de dépassement de ce plafond, il ne serait plus possible de continuer à faire des dépôts. Si un tel cas arrive, la solution la plus simple est d’ouvrir un LDDS.

À noter d’ailleurs que le Livret de développement durable et solidaire est identique à celui du Livret A, enfin presque. De plus, le taux d’intérêt est le même qui est de 3 %, également exonéré d’impôts et de prélèvements sociaux. Toutefois, son plafond est bien inférieur : 12 000 euros.

Outre le LDDS, le LEP est également une meilleure alternative. Cependant, son plafond est encore beaucoup plus bas. Mais son taux de rémunération est de 6 %.