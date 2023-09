L’iPhone 16 pointe déjà le bout de son nez peu de temps après la sortie de l’iPhone 15, voici ses caractéristiques

La presse spécialisée dans la technologie a annoncé que l’iPhone 16 pointe déjà le bout de son nez. Apparemment, il existe quelques différences avec l’iPhone 15 qui vient à peine de sortir. Les détails.

Rué chez les boutiques qui mettent en vente l’iPhone 15

L’iPhone 15 a fait son apparition. Il est disponible depuis le vendredi 22 septembre dans les magasins Apple, chez les opérateurs téléphoniques et sur divers sites web. D’ailleurs, les utilisateurs ont pris d’assaut ces points de vente depuis son lancement.

Parmi les plus demandés, il y a le modèle Pro Max. Il a conquis le public pour son tout nouveau capteur téléobjectif avec un zoom x5. Par ailleurs, les iPhone 15 et 15 Plus acquièrent également des commentaires positifs. Ces deux matériels se distinguent par leur élégante couleur rose. Le quatuor propose également un capteur photo principal de 48 mégapixels. Il est disponible en couleur titane naturelle pour les modèles Pro et l’ajout du port USB Type-C pour la recharge. De surcroît, la batterie et la résistance du téléphone sont également des atouts qui font leur popularité.

L’iPhone 16 pointe déjà le bout de son nez

À peine quelques jours après la sortie de l’iPhone 15, l’iPhone 16 ferait son apparition. D’ailleurs, les experts de la technologie ont révélé leur caractéristique. Les prochains smartphones Apple devraient avoir des écrans avec des dimensions de 6,3 et 6,9 pouces. À noter qu’ils ont actuellement de 6,1 et 6,7 pouces. De plus, selon les bruits qui courent, un des modèles serait équipé de pas moins de 6 capteurs photo.

Actuellement, les iPhone disposent de deux ou trois capteurs photo à l’arrière. Toutefois, en 2024, avec le modèle iPhone 16 Ultra, Apple semble prévoir de doubler ce nombre. Ce smartphone serait doté de 3 capteurs photo supplémentaires à l’arrière.

Outre le fait d’améliorer la qualité des photos prises avec l’appareil, cette caractéristique permet de s’aligner avec certaines fonctionnalités du casque Apple Vision Pro. Selon les récentes informations, le lancement de l’iPhone 16 serait prévu en 2024. Donc, il faudrait attendre cette date avant de connaître les détails précis de ses fonctionnalités. Par ailleurs, le casque Vision Pro devrait faire son apparition aux États-Unis au premier semestre 2024. Les utilisateurs français devraient l’acquérir pour une date ultérieure.