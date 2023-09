L’iPhone 12 fait face à un retrait temporaire en France, ce smartphone est remis en question

Récemment, l’iPhone 12 fait face à un retrait temporaire en France. La raison serait à cause de niveaux d’émission d’ondes non conformes aux normes européennes. Cette décision inattendue suscite des interrogations parmi les utilisateurs et les vendeurs.

Non-conformité aperçue, l’iPhone 12 fait face à un retrait temporaire en France

Apple a annoncé une mise à jour de l’iPhone 12 en France pour se plier aux normes européennes sur les émissions d’ondes. Cette action intervient après la révélation de la non-conformité lors d’un événement international d’Apple le 12 septembre. La situation a pris de court les revendeurs. Dans ce sens, cette décision a inquiété les utilisateurs. En effet, selon le ministre délégué au Numérique, Apple a confirmé la disponibilité d’une mise à jour logicielle pour les usagers français. À noter que cette mesure vise à répondre aux critères réglementaires.

Les autorités françaises de régulation ont demandé cette opération pour s’assurer de la légalité de l’appareil. Les tests s’effectueront quinze jours après la mise à jour. Ainsi, le marché a retiré temporairement l’iPhone 12 en raison de niveaux d’émission d’ondes qui dépasse les normes. Cette non-conformité s’exprime par un excès de 1,74 watt par kilogramme par rapport à la limite réglementaire. Elle est mesurée lorsque le téléphone est tenu à la main. Donc, Apple a deux semaines pour apporter des correctifs.

Délai d’application de la réglementation et impact sur le marché du reconditionné

Apple a contesté les conclusions de l’agence de régulation (ANFR). Ainsi, la société a mis en avant la conformité de l’iPhone 12 aux standards internationaux. Le différend réside dans le protocole de test spécifique utilisé par les modérateurs français. Selon l’OMS, l’exposition aux champs électromagnétiques de faible intensité ne présente aucun danger pour la santé humaine.

D’ailleurs, la décision d’appliquer les normes européennes intervient tardivement en raison de l’entrée en vigueur de la réglementation « DAS membres » en juillet 2020. En ce moment, trois autres appareils Apple sont en cours d’examen par l’ANFR. Les règles européennes mettent la pression sur Apple. Ainsi, elle vise tant sur la cessation de la commercialisation que sur les consignes données aux distributeurs et reconditionneurs. L’ANFR exige la fin de la vente de l’iPhone 12. Cette decision concerne également le canal d’acheminement, y compris les reconditionneurs. Cette décision affecte le marché du reconditionné, où l’iPhone 12 était une référence. Cela permet aux consommateurs de réduire leurs coûts et leur empreinte environnementale.