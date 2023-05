publicité

Attention ! Explosion des pannes électriques, les fourmis s’attaquent aux compteurs Linky ! On vous explique tout dans les lignes qui suivent…

Plusieurs usagers victimes de panne avec leur compteur Linky

Comme indiqué par Que Choisir, ce phénomène peut survenir n’importe où dès lors que le compteur Linky est installé à l’extérieur. Effectivement, les fourmis font disjoncter le fameux boîtier déployé par Enedis au grand dam des propriétaires.

Selon Enedis, seulement environ un millier de compteurs Linky parmi les 34 millions installés sont touchés chaque année.

Toutefois, le gestionnaire du réseau électrique garantit une intervention rapide pour les personnes qui en sont victimes, et si besoin est, le compteur Linky est immédiatement remplacé par « un autre équipé d’une protection spécifique pour ses cartes électroniques », rapporte l’UFC-Que Choisir.

Linky : explosion des pannes électriques, les fourmis s’attaquent aux compteurs !

« Mon coffret de compteur se situe en extérieur au fond du jardin, à 90 m de ma maison », raconte un certain Michel de Loire-Atlantique, comme relayé sur le site de Que Choisir.

Son compteur connecté a été, comme beaucoup d’autres, victime d’attaque de fourmis. Ce qui a d’ailleurs provoqué une panne chez Michel.

« On m’a installé un Linky il y a seulement deux mois, précisait-il un an plus tôt, soit en mai 2022. Depuis il s’est arrêté, nous coupant le courant. En allant voir si je pouvais le réarmer, ajoute-t-il, j’ai eu la surprise de trouver une multitude de fourmis dessus ».

« L’opératrice que j’ai appelée m’a demandé de faire défiler les informations, je me suis exécuté, sans succès. Un technicien s’est donc déplacé. Il m’a annoncé que c’était une panne très courante à cause des fourmis qui raffolent d’un composant du compteur Linky (à base d’amidon) et qui créent des courts-circuits à répétition« , conclut-il.

Comme d’ores et déjà expliqué par l’entreprise, les fourmis s’intéressent particulièrement au compteur Linky, entre le mois de mars et le mois de septembre.

Ces bestioles cherchent refuge dans le coffret électrique afin de se protéger de la chaleur. Les pannes ne font que commencer ! Il est certain que leur nombre va augmenter cet été !