Line Renaud fatiguée à 94 ans : elle se confie sur son ultime combat !

A 94 ans, le vieillissement pèse sur le quotidien de Line Renaud. Dernièrement, la comédienne s’est confiée à coeur ouvert au sujet de son ultime combat.

A 94 ans, Line Renaud réalise qu’elle n’a plus beaucoup de temps restant à vivre. Malgré tout, la comédienne est prête à mener son combat jusqu’au bout.

Un parcours hors pair

Line Renaud a vécu une vie riche et épanouie. L’actrice est née au cours de la périoded’entre deux-guerres et elle a débuté très jeune dans l’univers du septième art. Dans les années 50, elle va cartonner avec ses morceaux en sortant plusieurs albums. Sa réputation est telle qu’elle va se faire connaître jusqu’aux Etats-Unis où elle multiplie les interventions à l’antenne. Plus tard, elle développe ses compétences de danseuse et montent les planches pour devenir une figure du théâtre.

La chanteuse est également engagée dans plusieurs causes humanitaires : légalisation de l’avortement, fin de la condamnation à mort…Aussi, la célébrité est à la tête de l’association Sidaction dont elle est la cofondatrice. Avant de quitter ce monde, il existe un ultime combat qu’elle souhaite à tout prix mener jusqu’au bout…

Line Renaud souhaite légaliser l’euthanasie

La célébrité du cinéma français s’est récemment livrée sur le sujet dans les colonnes de Paris Match. Bien décidée à se battre, Line Renaud entend mener sa quête courageusement dans le but de “mourir dignement”. Notons qu’en France, l’euthanasie n’est pas encore autorisée, ce qui n’est pas le cas en Espagne et en Belgique. Ce désir de la chanteuse émane principalement de ses expériences personnelles.

Comme le souligne la comédienne : “Ma maman avait demandé à mourir…Mon mari lui aussi, il souffrait d’un cancer des os qui était inopérable”. Des épreuves difficiles qui poussent aujourd’hui la nonagénaire à vouloir libéraliser cette pratique en France. Reste à savoir si elle réussira à mener cette lutte avant son départ. Affaire à suivre !