Lidl victime d’une nouvelle arnaque : les escrocs utilisent son image pour piéger ses clients

Vigilance est de mise, Lidl est victime d’une nouvelle arnaque. Les escrocs se font passer pour l’enseigne allemande pour tromper les consommateurs. Voici quelques détails utiles qui pourraient vous aider à éviter cette ruse.

Les arnaques de plus en plus nombreuses

De nos jours, les malfaiteurs ne manquent jamais d’idée pour établir un plan pour arnaquer la population. On ne compte plus combien de subterfuges existe actuellement. Parmi les plus connus, on retrouve la campagne d’hameçonnage. En effet, les pirates utilisent des sms, e-mails ou appels téléphoniques pour exécuter leur plan.

Les escrocs s’emparent des actualités du moment pour répandre leurs méfaits. Il y a par exemple une arnaque qui vise les abonnés Netflix. Ils prétextent la fin d’un contrat pour tromper leur victime en incitant à payer immédiatement. Ou encore l’arnaque à la carte vitale. Les arnaqueurs incitent les propriétaires à la réactiver en échange de leurs informations personnelles.

Récemment, Lidl est victime d’une nouvelle arnaque. Les escrocs utilisent l’image de l’enseigne pour piéger les clients.

Lidl victime d’une nouvelle arnaque

Cette nouvelle arnaque utiliser le nom de Lidl pour piéger les clients. Les malfaiteurs envoient des mails à l’intention des clients. En effet, ils usurpent l’identité de l’enseigne allemande pour proposer une promotion exceptionnelle. Ils prétendent offrir un panier de courses qui peut valoir jusqu’à 500 euros.

Par contre, pour la toucher, les victimes doivent révéler leurs coordonnées personnelles. Cela comprend le numéro de téléphone, l’adresse et la carte bancaire.

Attention ! cette offre tentante n’est en réalité qu’une arnaque.

Lidl est victime d’une nouvelle arnaque. Les escrocs usurpent l’identité du discounter en leur offrant une promotion de folie. Cependant, il ne s’agit que d’une tromperie. Les arnaqueurs n’ont qu’un objectif : récupérer les données et les informations personnelles des victimes. D’ailleurs cette arnaque peut coûter très cher pour ceux qui se font piéger.

Pour ne pas se faire avoir, il faut faire attention à l’adresse expéditrice du mail. C’est certain, c’est une fausse. Puis, le mail contient beaucoup de fautes d’orthographe.

Le meilleur geste à faire est d’ignorer ces mails en le signalant comme spam ou de le supprimer. Il ne faut jamais cliquer sur le lien que les escrocs ajoutent dans le message.