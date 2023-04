Lidl rivalise avec SMEG en lançant son grille-pain au design rétro… Les clients valident !

Lidl ne cesse de rivaliser d’ingéniosité pour proposer à sa fidèle clientèle des offres à la hauteur de leurs attentes. Cette fois, l’enseigne a décidé de s’attaquer à SMEG en proposant un magnifique grille-pain au design rétro.

Bonne nouvelle pour ceux et celles qui recherchent du grille-pain à prix abordable en ces temps de crise ! Lidl vient de lancer un modèle à la fois original et performant pour la modique somme de 17,99 euros. Sur la Toile, les utilisateurs sont conquis.

Lidl lance un grille-pain vintage à prix cassé

Voilà une belle promotion qu’il serait dommage de rater en cette période de l’année ! S’il faut souvent débourser une cinquantaine d’euros pour se procurer un grille-pain design et performant à l’instar de celui de la marque SMEG, ce n’est pas le cas avec ce nouveau modèle disponible chez Lidl. En effet, il est proposé à moins de 18 euros. Suivant vos goûts, vous avez le choix entre la couleur noire et blanche qui reflète à la perfection l’ambiance des années 70 ! Un design vintage qui fait tout le charme de cet accessoire de cuisine.

Si vous souhaitez apporte une note de déco “rétro” chez vous, il va falloir se dépêcher de se rendre dans les points de vente Lidl avant le 6 avril prochain. En effet, cette promotion sur le grille-pain “Silvercrest” est disponible dans la limite des stocks.

Un accessoire pratique de très bonne qualité

La marque Silvercrest n’est plus à présenter aux abonnés de la filiale allemande. Comme toujours, elle propose des produits de qualité optimale et longue durée. C’est encore le cas avec ce grille-pain doté d’une puissance de 980 watts qui va vous faciliter la vie au petit-déjeuner ! De plus, l’appareil est doté d’un thermostat réglable pour simplifier son utilisation.

Avec ce grille-pain, vous allez pouvoir réchauffer, décongeler et griller vos pains de mie préférés sans la moindre difficulté. De plus, l’appareil est équipé du menu “auto-lift” qui permet d’enlever facilement les pains après chaque utilisation. Rendez-vous dans les magasins Lidl les plus proches !