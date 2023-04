Lidl propose un panier anti-inflation exceptionnel  !

Alors que l’inflation continue à fragiliser le quotidien de nombreux Français, Lidl a décidé de lancer un panier anti-inflation exceptionnel, pour le plus grand bonheur de ses clients !

Lidl vient de lancer un communiqué officiel dans lequel l’enseigne fait part de son nouveau panier anti-inflation. L’opération concerne une vingtaine de produits essentiels du quotidien. La rédaction de Mediapresse vous en dit plus dans les prochaines lignes !

Lidl : le paradis des petits prix

Dans un récent communiqué, le géant du discount rapporte : “Les Français sont conscients que Lidl représente une référence en cette période d’inflation”, en se basant sur une étude menée dernièrement par Alixpartners. A la suite de l’annonce du gouvernement lié au trimestre anti-inflation, l’enseigne a décidé de mettre en place son panier anti-inflation disponible dans l’intégralité de ses points de vente en France.

Ce dispositif s’applique sur 25 articles essentiels du quotidien. Pour en profiter, il suffit de télécharger l’application Lidl Plus disponible sur iOS et Android. Notons que le panier est renouvellé chaque semaine et les produits font généralement l’objet d’une remise moyenne de 15%.

Que renferme le panier anti-inflation de Lidl ?

A l’intérieur du panier, les abonnés de Lidl peuvent retrouver des légumes, de la viande, des poissons, des volailles, des fruits et des produits frais. A cela s’ajoutent des produits d’hygiène et autres produits de première nécessité. Pour faire plaisir à sa fidèle clientèle, l’enseigne a prévu des plantes et autres articles n’ayant aucun rapport à l’alimentation.

Dans le cadre de cette initiative, Lidl renforce une nouvelle fois sa promesse de proposer aux consommateurs des produits du quotidien à des prix accessibles à tous. Pour cette filiale allemande, le rapport qualité-prix et la défense du pouvoir d’achat représentent une priorité. Une chose est sûre : cette opération arrive à point nommé compte tenu du contexte économique actuel qui plonge de nombreux foyers français dans le chaos total.