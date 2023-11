Lidl lance cette étagère multifonction pratique et pas chère pour ajouter des rangements dans la cuisine sans faire de grands travaux

Encore une fois, Lidl se lance dans une quête de satisfaire sa clientèle. Cette fois, elle propose cette étagère multifonction pratique. Elle est spécialement conçue pour la cuisine sans faire de travaux. Ce produit est toujours à moindre prix chez l’enseigne allemande.

Les offres alléchantes de Lidl en cuisine

C’est sûr, chez Lidl, on retrouve tout. Les amateurs de cuisine seront satisfaits avec les produits indispensables pour cette pièce chez l’enseigne allemande. On retrouve entre autres des produits de décoration, des ustensiles et des produits électroménagers. On peut donc retrouver des produits les plus tendances et qui répondent au besoin de chacun.

Parmi les nouveautés dans son dernier catalogue, les clients de Lidl ont retrouvé le set de couverts pour apporter du luxe et du raffinement sur la table. Ou encore une plaque à induction facile à utiliser et qui peut être apportée partout. La dernière en date concerne une étagère multifonction pratique pour un meilleur rangement dans la cuisine.

Lidl lance cette étagère multifonction

Lidl propose un accessoire déco qui va révolutionner votre manière de ranger la cuisine. Il convient parfaitement pour les petits espaces. On parle ici d’une étagère 3 en 1 qui permet de tout ranger sans prendre trop de place.

Cet accessoire se fixe au mur avec des ventouses. Ce qui fait qu’il n’est pas nécessaire de faire de gros travaux pour en profiter. Il permet de ranger tous vos ustensiles parce qu’il dispose de plusieurs espaces de rangement. Premièrement, cette étagère de Lidl est fournie avec un triangle avec 6 crochets pour accrocher la louche, le fouet ou les couteaux.

Le concepteur l’a doté d’un espace pour ranger le sopalin et une autre pour placer les épices et l’huile. Il s’agit donc de la pièce idéale pour ceux qui n’ont pas assez d’espace dans la cuisine.

Un accessoire de rangement à moindre prix

Lidl dispose de toute une panoplie d’offre pour répondre à chaque besoin de sa clientèle. D’ailleurs, comme toujours, l’enseigne tient à préserver le pouvoir d’achat des consommateurs en proposant des produits à mini prix.

Pour profiter de cette étagère multifonction, la firme la propose pour 29,99 euros seulement au lieu de 41,99 euros. Donc, ne laissez pas filer cette offre promotionnelle. Il n’y aura pas pour tout le monde.