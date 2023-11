Lidl frappe fort avec ce porte-serviette chauffant pour se protéger du froid en sortant de la douche

Lidl vient de lancer un matériel innovant qui est un porte-serviette chauffant. Il permet de toujours avoir à la disposition des serviettes chaudes. Il est d’ailleurs un véritable succès chez l’enseigne allemande.

Des offres bons plans de Lidl

Le magasin Lidl sait répondre au besoin de ses consommateurs et plus vite ces derniers deviennent des habitués du supermarché. D’ailleurs, le discounter ne cesse de chercher des produits innovants pour satisfaire ses clients. De plus, face à l’inflation galopante l’enseigne allemande a établi un système qui permet à ses acheteurs d’obtenir des produits de qualité à des prix accessibles.

D’ailleurs, la méthode a connu beaucoup de succès auprès des consommateurs. En plus, de fidéliser certains, le nombre d’acheteurs s’est vite multiplié au cours du temps. L’enseigne trouve toujours des opportunités pour combler sa clientèle.

Lidl promet de proposer de bons plans tout au long de l’année. Parmi les produits en promotion se trouve le robot aspirateur autonome qui effectue le ménage automatiquement. Cet article est très en vogue dans le magasin et tout le monde cherche à l’approprier.

Lidl frappe fort avec ce porte-serviette chauffant

Il y a encore d’autres articles en promotions pour cet automne, tel que les dosettes pour les fans de café. Ainsi, vous aurez l’occasion de créer vous-même votre boisson favorite. Mais l’article qui fascine les clients le plus se trouve au rayon électroménager. Le porte-serviette chauffant idéal pour les salles de bains.

Grâce à cet article, vos linges de bain auront non seulement de la place, mais peuvent également être séchés après votre douche. En effet, se rincer avec une serviette propre et sèche est agréablement merveilleux. De plus, en cette période glaciale de l’hiver, sécher son linge avec une corde à linge semble parfois un travail difficile à faire.

Alors l’enseigne allemande propose le SilverCrest, l’accessoire idéal pour régler ce problème. Sa puissance est de 150W et peut atteindre donc les 50 degrés. Il se fixe facilement contre le mur et dispose de deux niveaux de réglages qui permettent de dessécher lentement ou rapidement les linges. Il est caractérisé par huit bars chauffants qui servent à sécher les linges humides. Mais il permet également à accrocher vos vêtements lors de votre bain. Il dispose également d’une minuterie et d’un bouton marche/arrêt.

Lidl propose un produit innovant qui est très utile lors de la saison d’hiver. La sèche serviette ne craint pas l’humidité, car il est protégé contre la rouille et peut être utilisé face à des éclaboussures d’eau. En revanche, les clients ne tardent pas à faire des remarques positives sur le produit innovant de Lidl qui coûte seulement 39,99 euros.