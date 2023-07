Lidl : découvrez cette piscine parfaite et indispensable pour la saison chaude

publicité

Faire les choses à moitié, l’enseigne allemande ne connaît pas cette expression. Lidl cartonne avec cette piscine parfaite pour se baigner chez vous cet été. Il est toujours en vente pour un prix défiant toute concurrence.

Découvrez cette piscine parfaite de Lidl

publicité

Lidl porte bien son nom comme l’enseigne préférée des Français. Tout le monde y trouve leur bonheur. Dans ce sens, pour cet été, elle ne faillit pas à sa mission. De nombreuses bonnes affaires attendent les clients. Par exemple, on retrouve des bouées, piscines et des jouets gonflables. Parmi les offres, on ne peut pas passer à côté des meubles pour le jardin ou encore l’ustensile qui caractérise l’été : le barbecue. N’oublions pas surtout les climatiseurs portables qui pourraient servir durant la vague de chaleur.

Mais ce qui caractérise Lidl est ses offres de qualité, mais en vente en mini prix. Ainsi, sa nouvelle piscine Bestway répond à tous ses critères. Il s’agit d’une piscine détachable et économique. Elle mesure 366 cm de diamètre et 84 cm de hauteur. En se basant sur ses dimensions, elle peut accueillir environ 6 473 litres d’eau.

Autres caractérisés ? Son revêtement Duraplus à trois couches permet de résister aux déchirures et aux perforations. En cadeau avec cette piscine parfaite pour se rafraîchir durant l’été, Lidl livre un ruban PVC pour offrir une stabilité accrue sur les parois latérales.

publicité

Une piscine à moindre prix

Pour profiter de l’été et bénéficier d’un peu de fraîcheur, Lidl propose sa piscine Bestway. Elle est également dotée d’une vanne de vidange avec un adaptateur de tuyau d’arrosage. Puis, la piscine est livrée avec d’une pompe à filtre (200-240 V), un couvercle, un doseur Chemconnect, un thermomètre et une écumoire pour maintenir une eau propre et claire.

Cette piscine amovible est également disponible en ligne sur le site de Lidl pour 189,99 euros au lieu de 249,95 euros. Un si petit prix pour profiter d’une baignade complète pour se détendre en famille à la maison.

publicité

Vu son prix compétitif, il est important de ne pas attendre trop longtemps. Son succès n’est plus d’ailleurs à rappeler. Par conséquent, elle se fait dévaliser chez Lidl.