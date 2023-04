L’heure des retrouvailles : Florent Pagny, une artiste de renom fait une annonce grandiose ! 

Alors que l’état de santé de Florent Pgany est au coeur des préoccupations depuis plusieurs mois, une artiste de renom vient de faire une annonce grandiose.

Vendredi dernier, la chanteuse Anne Sila s’est emparée de son compte Instagram pour faire une annonce de la plus haute importance au sujet de son fidèle acolyte de The Voice, Florent Pagny. On vous dit tout !

“Bientôt les retrouvailles…”

Il y a exactement 8 ans, Lilian Renaud avait décroché la 4e édition de “The Voice” en affrontant la grande finale aux côtés d’Anne Sila. La trentenaire avait à l’époque rejoint l’équipe de Florent Pagny. Depuis cette consécration, elle a sorti de nombreux disques et en 2021, elle avait même décroché la victoire dans l’édition all-stars du programme de TF1. A l’époque, son ancien mentor était de nouveau à ses côtés pour l’accompagner.

Cette semaine, la jeune femme a posté une vidéo de ces souvenirs inoubliables sur les réseaux sociaux. Dans cet enregistrement, elle chante en duo “Say Something” avec l’interprète de “Savoir aimer”. En description, la principale intéressée écrit : “Bientôt les retrouvailles”. Une publication qui n’a bien évidemment laissé personne indifférent sur la Toile.

Une complicité singulière entre Anne Sila et Florent Pagny

Plusieurs mois après l’annonce du cancer du poumon dont souffre Florent Pagny, Anne Sila a partagé des nouvelles de son ancien coach. Dans les colonnes de Purepeople, elle fait savoir que le chanteur est très complice avec son épouse, Azucena avec qui il a eu deux enfants : Inca (27 ans) et Aël (23 ans).

Anne Sila est également revenue sur l’expérience qu’elle a partagé avec le chanteur de 61 ans. “Cette aventure vécue sur le plateau de The Voice nous a énormément rapproché. Florent est une personne formidable, il dit toujours le fond de ses pensée. C’est quelque chose que j’admire beaucoup chez lui (…)”, précise-t-elle auprès de nos confrères.