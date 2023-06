Les signes sur votre poubelle, un indicateur de risque de cambriolage

Le cambriolage est un problème récurrent en France, mais il y a des indicateurs de risques et des signes. Effectivement, sa fréquence a malheureusement augmenté ces derniers temps. Pourtant, durant la pandémie, ces délits ont diminué en raison des restrictions de déplacement mais malheureusement, avec la fin de la crise sanitaire, les actes criminels, y compris les cambriolages, ont connu une hausse.

Indicateur de risque de cambriolage, les signes à prendre en compte

Avant de commettre un cambriolage, les voleurs utilisent souvent des signes pour communiquer entre eux. Ils cherchent à évaluer si une maison a déjà été cambriolée et si elle contient des objets de valeur. Auparavant, les boîtes aux lettres sont les plus utilisées pour ces signes. Toutefois, avec la diffusion de cette information, les cambrioleurs ont changé de tactique. Ainsi, récemment, ils ont commencé à marquer les poubelles.

Il est donc essentiel de les identifier et de les comprendre. Certains codes sont déjà connus, tels qu’une croix qui indique que votre maison est prête à être cambriolée. Il existe également un losange qui signifie qu’elle est inoccupée et facile à cambrioler. D’autre signes encore comme un cercle qui suggère la présence d’argent chez vous. En outre, un zigzag peut signaler la présence d’un chien. Pour ce qui est du triangle, il peut indiquer qu’une femme vit seule et un Y peut représenter la présence d’une alarme.

Minimiser les risques pour les cambrioleurs

Les cambrioleurs cherchent à réduire les risques lorsqu’ils choisissent une cible. Si un chien est mentionné par les signes, ils sont plus susceptibles d’éviter cette maison pour éviter d’être repérés ou attaqués. En revanche, un triangle peut les inciter à entrer si le logement est vraiment occupé par une femme seule. Cependant, un cercle barré signifie que votre maison ne semble pas intéressante pour un cambriolage.

Il est important de noter que même avec un système d’alarme, cela ne garantit pas nécessairement la sécurité du foyer. Les cambrioleurs peuvent toujours tenter leur chance. Par conséquent, il est essentiel de rester vigilant et de prendre des mesures supplémentaires pour sécuriser votre maison. En ce sens, il faudra bien fortifier les portes et les fenêtres. Il faudrait également installer des caméras de sécurité et informer vos voisins en cas d’absence prolongée.