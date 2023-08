Les signes d’une voiture-radar, ce que vous avez besoin de savoir

publicité

Voici les signes d’une voiture-radar, dans le cas vous avez déjà été surpris par l’emplacement des radars fixes. Ces voitures sont assez discrètes et sont équipées d’un système de contrôle automatisé de la vitesse. Il peut s’agir un parifex ou d’un velolaser qui circulent partout sur le territoire depuis 2013.

Les signes d’une voiture-radar

Une voiture-radar est une voiture conduite par les agents publics. Il se trouve cependant que des sociétés privées sont en charge de conduire ces voitures banalisées. Les conduites sont un peu contestées à cause des infractions que certains conducteurs commettent. Quelques-uns grillent des feux rouges et effectuent également des dépassements dangereux. Pourtant, la Sécurité Routière est contre ces imprudences peu importe à qui appartient la voiture.

On ne peut pas discerner les signes distinctifs d’une voiture-radar. Cependant, il est possible de détecter certains détails comme un boîtier noir qui contient le dispositif de mesure de vitesse. On peut le retrouver à l’avant de la voiture et si la vitre arrière n’est pas teintée, on peut également la voir à l’arrière. Avec un peu plus d’attention, vous pouvez remarquer les deux caméras sur le pare-brise.

Les voitures radars ne sont pas n’importe quelle voiture. Elles sont des voitures sélectionnées avec soin, et seulement 9 modèles sont autorisés à cette fin. Les Golfs, la Ford Mondeo, les Peugeot 508 et 308 font partie des voitures autorisées pour être des voiture radars. Il y a également la Citroën Berlingo ainsi que la Skoda Octavia, les Seat Leon et les Volkswagen Passat 7 et 8. Il est également possible de repérer ces voitures grâce à sa plaque d’immatriculation.

La plaque d’immatriculation est une plaque avec une police d’écriture différente. Puis son support est en plastique réfléchissant. Dans certains sites internet, vous pouvez retrouver quelques photos de ces voitures banalisées. Bien sûr, ces informations doivent rester confidentiels, afin d’assurer la sécurité routière. Pour éviter les interpellations, conduisez à vitesse modérée, en respectant le code de la route.