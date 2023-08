Les risques liés à l’enregistrement par vidéo des accidents sur autoroute, une amende majeure en vue

publicité

A travers cet article, nous allons vous dévoiler les risques liés à l’enregistrement par vidéo des accident sur autoroute. En effet, cela peut engendrer de graves conséquences et pourtant les autres chauffeurs ont souvent tendance à sortir leur téléphone au lieu de venir en aide aux victimes. Cet acte peut conduire à des impacts cruciaux autant pour l’accidenté que pour celui qui enregistre la scène.

Les risques liés à l’enregistrement par vidéo des accidents sur autoroute

Bien qu’elles soient essentielles, les autoroutes sont malheureusement le site de nombreux naufrages tragiques avec les nombreux accidents qui peuvent s’y produire. Quand c’est malheureusement le cas, pour les autres conducteurs, la tentation de capturer ces instants avec leurs smartphones est très grande. Pourtant, cela pourrait avoir de graves conséquences, notamment des amendes importantes. En outre, filmer un accident en conduisant présente de sérieux risques pour la sécurité routière. Cela détourne l’attention du conducteur et met en danger sa vie ainsi que celle des autres usagers. C’est pourquoi, au lieu de filmer, il faudrait appeler rapidement les autorités et les ambulances. De plus, ce geste rapide peut sauver des vies et montre un acte de bonté également.

D’un autre côté, la police exprime son mécontentement sur les réseaux sociaux. Ils affirment que filmer un accident au lieu d’aider est irresponsable et est interdit par la loi. Selon eux, seul le passager peut tenir un téléphone, mais pas le chauffeur en personne. D’ailleurs, c’est plus convenable et moins dangereux pour tous.

Sanctions encourus pour les filmeurs d’accidents

Par rapport au penchant actuel lié aux réseaux sociaux, les autorités réagissent de suite et adoptent certaines mesures. De ce fait, les sanctions seront strictes pour ceux pris en flagrant délit, en train de de filmer un accident. Dernièrement, ils ont même verbalisé soixante conducteurs pour avoir enregistré un incendie impliquant un poids lourd. L’officier de l’Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) a particulièrement exprimé son mécontentement face à cette tendance. Malheureusement, dans un moment de danger, un chauffeur sur deux prend en vidéo l’évènement et c’est exaspérant.

Aujourd’hui, la pénalité pour ces irresponsables est officielle. En effet, ils recevront une amende de 135 euros et un retrait de trois points sur leur permis. Cette mesure n’est pas uniquement punitive, mais vise à sensibiliser sur la gravité de ces actes. Le fait de filmer un accident sur l’autoroute peut sembler anodin mais présente des conséquences dévastatrices pour la protection routière.