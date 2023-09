Les possibilités de paiement de la taxe foncière, les options envisageables

Avis aux propriétaires, découvrez les possibilités de paiement de la taxe foncière. Parce que cette année est riche en nouveautés, la taxe foncière connaît aussi quelques changements. Bientôt la date limite, soyez au parfum des nouvelles informations.

Les possibilités de paiement de la taxe foncière

Il faut savoir que la taxe foncière est un sujet sensible pour tous propriétaires de biens immobiliers. Aucune exception n’est accordée et il faut savoir que le taux de la taxe foncière augmente en fonction de l’inflation. Le fisc a affirmé que la date limite de paiement est le 21 octobre 2023 à minuit. Une date butoir, reportée à plusieurs reprises, faute d’organisation et de changement de la part du fisc. Bien qu’elle fût reportée plusieurs fois, il faut savoir qu’elle tombe assez mal avec la rentrée des élèves.

En plus des dépenses liées à la rentrée, chargées à bloc à cause de l’inflation, la taxe foncière a de nouveau augmenté cette année. En plus de nombreuses disparités en fonction des villes, la taxe foncière va monter d’au moins 7,1%. A Paris, elle va monter de plus de 51,9 % alors qu’elle n’augmentera que de 9% à Lyon. Elle sera plus salée à Grenoble, avec un taux de 24,4 %. Avec ces taux assez conséquents, le fisc accorde différentes modalités de payement de la taxe foncière.

Payer en plusieurs fois, désormais c’est possible

Voilà la nouveauté qui fait plaisir en ces temps difficiles. Le fisc va permettre le paiement mensuel de la taxe foncière. De ce fait, les propriétaires pourront payer des petites sommes mensuellement avant la date butoir. Il est important pour le fisc de comprendre la situation financière de tous. Voilà pourquoi il a proposé cette alternative.

Une option accueillie à bras ouverts, en ces temps où le pouvoir d’achat a chuté et le marché de l’immobilier plus difficile que d’habitude. Il est donc désormais possible de payer un dixième de la somme de janvier à octobre. De ce fait, la taxe foncière sera moins salée, et cela permettra aux propriétaires un peu de répit.

Le concept est simple. Favorisez la digitalisation en vous rendant sur le site des impôts. Accédez à votre espace personnel et activez l’option adhérer au prélèvement mensuel. Vous pouvez trouver les directives à suivre dans cet espace personnel.