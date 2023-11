Les pires dentifrices à éviter selon 60 millions de consommateurs !

À la suite d’une enquête, 60 millions de consommateurs a établi une liste des pires dentifrices à surtout éviter. Le magazine a indiqué qu’ils sont dangereux pour la santé. Voici la liste des produits incriminés.

60 millions de consommateurs mènent l’enquête

De nombreux gestes permettent de garantir l’hygiène dentaire. Selon les experts et les dentistes, il faut faire attention au moindre geste. Par exemple, il est conseillé de changer de brosse à dents régulièrement. Ou encore, tout le monde n’est censé ignorer que 3 brossages des dents sont recommandés chaque jour. Par ailleurs, pour des dents saines, le choix d’un dentifrice est essentiel pour préserver la santé bucco-dentaire.

Afin de vous donner une idée des meilleurs, 60 millions de consommateurs s’est penché sur ce produit d’hygiène dentaire. En effet, l’étude a soulevé que les tubes de dentifrice en vente sur le marché contiennent de l’eau, des tensio-actifs et du fluor.

Cependant, certains produits ont alerté le magazine. En effet, des dentifrices referment comportent des composants nocifs pour la santé. Il s’agit du dioxyde de titane appelé également E 171 ou CI 77 891. Cet élément pourrait entraîner le cancer ou encore être dangereux pour le système immunitaire. Parmi les dentifrices étudiés, la moitié contiennent du dioxyde de titane.

Les pires dentifrices à éviter

Concrètement, 60 millions de consommateurs a étudié 12 marques de dentifrices. Le résultat est choquant puisque trois d’entre eux sont considérés comme les plus dangereux pour la santé. La raison ? La présence du dioxyde de titane et d’agents abrasifs.

Dans la liste des pires dentifrices, il y a Email diamant le charbon. Ce produit est pointé du doigt à cause de la présence d’abrasif et sa dangerosité pour l’émail dentaire. Puis, parmi les produits incriminés, on retrouve le Sanogyl soin gencives au complexe vitaminé. La raison de la mauvaise note est due à la présence du dioxyde de et du lauryl sulfate de sodium.

Ensuite, le dentifrice Signal haleine pure est déconseillé puisqu’il renferme du potassium sorbate du polyéthylène glycol, du lauryl sulfate de sodium et du dioxyde de titane.