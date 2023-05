Une question qui brûle les lèvres ! Les ondes émises par le compteur Linky peuvent-elles réellement nuire à votre santé ? Voici ce qu’en pense l’Anses…

Les ondes émises par le compteur Linky peuvent-elles réellement nuire à votre santé ? L’Anses répond !

Parmi les raisons qui font que beaucoup s’opposent au dispositif d’Enedis figure le problème de l’exposition aux ondes.

Si les experts d’Enedis ont toujours rassuré sur ce sujet, cela n’a pas suffi à apaiser les détracteurs du compteur Linky. Quels sont les réels effets des compteurs connectés sur la santé, notamment pour les personnes électro-sensibles ?

Cela rappelle le cas d’un couple résidant à Rennes qui affirme avoir été contraint de quitter son logement après l’installation du petit boîtier, en raison de maux de tête et d’insomnies.

A en croire l’étude publiée le jeudi 11 mai par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les niveaux d’exposition à ces ondes demeureraient comme relayé sur le site 20minutes.fr, conformes aux normes établies.

« Si la durée totale quotidienne des émissions des compteurs Linky peut être plus élevée qu’anticipée avant leur déploiement, les niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques émis restent très faibles et bien inférieurs aux valeurs limites réglementaires », nous apprend l’agence qui s’est basée sur des données récemment communiquées par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

Selon l’Anses, l’exposition aux ondes du compteur Linky serait comparable à celle d’un chargeur de smartphone.

Pour être le plus explicite possible, l’Anses souligne que les niveaux d’exposition ne dépasseraient pas ceux de certains dispositifs électriques ou électroniques couramment utilisés dans de nombreux ménages, « comme c’est le cas des chargeurs d’appareils multimédias ou encore des plaques à induction ».

L’agence va jusqu’à expliquer que « l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les modules optionnels ERL (émetteur radio Linky) est très faible, bien en deçà, à celle générée par une box Wi-Fi ». Il n’y a donc aucune raison de s’inquiéter.