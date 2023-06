Les nouvelles aides proposées par la CAF, très utiles aux parents et à leurs enfants

publicité

Aujourd’hui, nous allons vous partager les nouvelles aides proposées par la CAF. D’ailleurs, ces dernières peuvent être très utiles pour les parents et leurs enfants, surtout en cette période de vacances scolaires.

Différents aides offertes aux familles

En France, la CAF offre de nombreuses aides financières aux parents dans le but de les aider dans l’apprentissage et la pédagogie de leurs enfants. Parmi eux, on peut citer les allocations familiales connues de tous. C’est une aide financière mensuelle destinée aux familles chargées d’au moins deux enfants de moins de 20 ans. Son montant varie selon les revenus de la famille ainsi qu’à son nombre d’enfants. En complément à cette aide, il y a le complément familial qui est une aide spécialisée aux familles nombreuses. Cette aide concerne notamment les familles ayant au moins trois enfants à et aux revenus modestes. Tout comme l’allocation familiale, le montant dépend des ressources du foyer et le nombre d’enfants.

Parmi tant d’autres, nous avons également les prestations d’accueil du jeune enfant PAJE, spécialement dédiée aux parents avec un enfant de moins de 3 ans. Ici, les bénéficiaires ont droit à une allocation de base, un complément de libre choix du mode de garde et un complément optionnel de libre choix d’activité. Par ailleurs, il y a aussi l’allocation de rentrée scolaire. Il s’agit d’une allocation versée avant la rentrée scolaire pour les foyers avec des enfants scolarisés de 6 à 18 ans. Pour celle-ci, le montant dépend de l’âge de l’enfant. Enfin, nous avons le complément de mode de garde. C’est une aide destinée aux parents qui font garder leur enfant. Toutefois, elle est essentiellement destinée aux moins de 6 ans.

Nouvelles aides proposées par la CAF

Récemment, la CAF a annoncé le parcours naissance. Apparemment, c’est un nouveau programme dont l’objectif est d’aider les jeunes parents dans la déclaration d’une naissance, d’une grossesse ou d’une adoption. Ainsi, ils peuvent s’orienter vers diverses aides sociales pour les accompagner. Cependant, pour se faire, il faudrait se connecter à son espace allocataire sur le site de la CAF et remplir un formulaire. Une réponse vous sera envoyée par la plateforme elle-même.

Ce site peut vous guider vers votre adéquate aide. Outre, le parcours naissance, il y a également la prime à la naissance. Celle-ci est versée au cours du septième mois de grossesse sous conditions de ressources. Son but est d’alléger les premières dépenses de la naissance du bébé.