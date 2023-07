Les meilleures frites surgelées, des options saines et abordables selon 60 millions de consommateurs

Aujourd’hui, nous allons vous dévoiler les meilleures frites surgelées grâce au classement établi par 60 millions de consommateurs. De cette façon, vous n’aurez plus de difficultés à faire votre choix et pourrez en profiter pleinement.

Les meilleures frites surgelées, des choix gourmands pour tous

En toute saison, les frites surgelées accompagnent les burgers, sandwichs et barbecues, faisant plaisir aux gourmands. Prêtes à cuire, elles offrent des goûts authentiques, comme les frites aux fines herbes. Cependant, leur composition suscite des interrogations quant aux ingrédients utilisés. D’ailleurs, certains produits peuvent renfermer jusqu’à 14 composants. Ainsi, afin de déterminer les meilleures options, 60 millions de consommateurs a mené l’enquête.

Parmi les 9 marques examinées, les frites au four Harvest Basket de Lidl figurent parmi les meilleures. Constituées seulement de deux ingrédients et sans sel ni sucres ajoutés, elles rivalisent avec le goût fait maison et sont proposées à un prix très abordable. En revanche, certaines marques contiennent des listes d’ingrédients indésirables, signe d’une transformation excessive. Afin de privilégier des frites de qualité, il est recommandé de choisir celles avec les moins d’ingrédients et avec une forte teneur en pomme de terre.

Le plaisir est au rendez-vous avec des frites savoureuses et équilibrées

Pour accompagner les repas et satisfaire ses envies gourmandes, les frites surgelées sont une option appréciée en toutes circonstances. De plus, elles sont disponibles dans une grande variété de formats et de goûts. Des classiques aux frites épicées, en passant par les versions légères pour les régimes spécifiques, il existe une multitude de possibilités à explorer. Pour une expérience culinaire optimale, il est conseillé de combiner vos frites surgelées préférées avec une sauce maison ou des condiments de qualité. Ensuite, il faut ajouter une touche personnelle à vos plats. Pour cela, vous pouvez expérimenter différentes herbes, épices et assaisonnements.

Par ailleurs, il est suggéré de se tourner vers des marques proposant des options sans additifs indésirables. Autrement dit, il faudrait choisir des frites plus saines. Ainsi, il faut opter pour celles qui utilisent des ingrédients naturels et qui privilégient la simplicité dans leur composition. Cependant, si possible, l’idéal serait d’ne faire soi-même car rien ne bat les frites faits-maison.