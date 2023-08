Les marques de bouteilles d’eau à risque pour la santé, la prudence est de mise

publicité

Récemment, l’association Agir pour l’Environnement a étudié les marques de bouteilles d’eau populaires en France pour déterminer celles potentiellement dangereux pour la santé. En effet, certaines contiendraient des microplastiques, qui ne sont autres que des minuscules particules de plastique pouvant engendrer des dégâts sérieux à long terme.

Les préoccupations liées aux microplastiques, une situation qui suscite la vigilance

Apparemment, les microplastiques seraient le résultat de la dégradation de plastiques plus grands. Cependant, ils peuvent également être issus de produits comme les cosmétiques ou les vêtements et sont répandus dans l’environnement. En ce sens, ils sont présents dans l’eau, les sols et la faune, et peuvent même se retrouver dans notre organisme via la chaîne alimentaire. Bien que jusqu’à présent, les conséquences de ces particules sur la santé sont encore floues, il faudrait toujours être prudent.

Selon les informations reçues, chaque personne ingérerait 5g de plastique en moyenne par semaine. Pourtant, cette taille est l’équivalent d’une carte de crédit, qui est loin d’être négligeable. Les microplastiques issus de bouteilles en plastique représentent une part importante de cette consommation. C’est pourquoi, en 2022, l’association Agir pour l’Environnement a collaboré avec le laboratoire Labocea pour analyser les bouteilles d’eau en quête de microplastiques.

Les marques de bouteilles d’eau les à risque pour la santé

Par rapport à la vérification faite par l’association, les résultats ont montré que 78 % des bouteilles d’eau proposées au supermarché contiennent des microplastiques. Le pire est que c’est dans celles destinées aux enfants que les degrés les plus élevés sont détectés. Parmi les neuf bouteilles analysées, seules y deux sont exemptées dont l’eau plate Volvic 50 cl et celle de Carrefour Source Montclar 33 cl. Par contre, la bouteille d’eau Vittel Kids de 35 cl est la plus contaminée avec 121 microplastiques par litre. Les autres marques présentent également des niveaux variables comme la Cristaline 1l avec 8 microplastiques par litre.

Il fau savoir qu’ingérer des microplastiques via l’alimentation et les boissons pourrait causer des irritations et inflammations. En effet, celles-ci peuvent s’accumuler dans les tissus de l’organisme et engendrer divers problèmes. Cependant, les recherches sont en cours pour mieux comprendre les risques pour la santé liés à ces particules. Quoi qu’il en soit, les producteurs devraient revoir leur procédure de fabrication et de stockage pour minimiser les risques.