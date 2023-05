Alerte info : les détenteurs du Livret A et du LEP face à deux mauvaises nouvelles pour le mois d’août prochain. On vous fait le point dans nos prochaines lignes.

Les détenteurs du Livret A et du LEP face à deux mauvaises nouvelles pour août prochain

Si les épargnants s’attendent déjà à un taux de 4% voire plus, il est peu probable que cela arrive. Voilà qui risquerait d’en décevoir plus d’un.

Comme détaillé à MoneyVox par l’économiste et directeur des études économiques à l’IESEG School of Management, Eric Dor, « l’application stricte de la formule impliquerait un taux du livret A à 4,3% ».

Les appels pour maintenir le taux du Livret A à 3% se multiplient, émanant de diverses parties prenantes.

D’une part, le secteur bancaire qui distribue les produits d’épargne réglementée et participe à leur rémunération.

D’autre part, la Caisse des Dépôts, qui utilise ces ressources pour financer notamment les organismes HLM, se prononce en faveur du maintien du taux.

Et même au sommet de l’État, Olivier Klein, le ministre délégué chargé de la ville et du Logement, soutient cette position.

« Il ne devrait donc pas y avoir d’application stricte de la formule », assure l’économiste Philippe Crevel, excellent connaisseur du sujet.

Les taux du Livret A et, du LDDS et du CEL vont bel et bien augmenter mais pas à 4%, préviennent les experts. « Le taux va remonter, ce serait délicat de ne pas le faire », indique Cyril Blesson.

« Mais ce sera dans des proportions moindres, poursuit l’économiste et associé de Pair Conseil, qui édite les Cahiers de l’Epargne, peut-être à 3,75%, l’idée étant de ne pas créer un écart trop important avec les taux monétaires à 3 mois. »

Cette mauvaise surprise concernant le LEP

Seconde mauvaise nouvelle : le Livret d’épargne populaire réservé aux ménages modestes, devrait subir une légère baisse de son taux.

Conçu pour suivre l’inflation moyenne du semestre précédent, le taux du LEP devrait s’aligner sur la hausse des prix du premier semestre 2023, entraînant une diminution d’environ 20 points de base.