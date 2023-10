Les destinations de rêve pour partir en vacances au soleil et qui permettent de vivre moins que le RSA

Alors que les mauvais temps se succèdent pour rabaisser le moral des Français. Certains envisagent de partir vers des destinations de rêve. Tandis que d’autres souhaitent abandonner complètement leur vie pour venir s’installer ailleurs, loin des intempéries et de rejoindre les pays chauds. Voici trois destinations exceptionnelles riches en culture, mais surtout en beauté naturelle qui sont à découvrir.

Les destinations de rêve pour partir en vacances

Actuellement, de nombreuses personnes souhaitent changer d’air et partir à la recherche de nouveau lieu pour s’installer. D’ailleurs, le monde est très vaste. Il existe plusieurs endroits où l’on peut se sentir bien. Si vous aimez voyager où faire des découvertes alors sachez qu’il existe des endroits exceptionnels à visiter. Pour cela, il vous faudra passer de nombreuses heures de vol pour découvrir ces trois destinations et ses différentes cultures.

Hormis l’emplacement exceptionnel, certaines destinations permettent de vivre confortablement avec seulement 500 euros par mois. Parmi ces localités à coût intéressant et qui font fantasmer d’innombrable français y figure la Thaïlande. En effet, le pays attire de nombreux vacanciers, mais également d’expatrier qui souhaitent profiter pleinement des avantages du pays. Effectivement, cette beauté d’Asie fascine beaucoup de monde pour sa culture, mais surtout par sa nourriture exquise.

On peut découvrir différents plats bien assaisonnés que l’on ne peut trouver nulle part ailleurs à faible coût. Entre autres, si vous souhaitez vous régaler, alors il ne vous faudra dépenser qu’un ou deux euros seulement. Le faible coût des plats détournera vos désirs de cuisiner à la maison. À part sa diversité culturelle, la Thaïlande possède également des paysages qui sont à couper le souffle. Parmi ces sites naturels, des criques magnifiques, la mer et beaucoup d’autres.

Les deux pays à privilégier pour les vacances

Voici une autre destination de rêve qui se trouve seulement à quelques kilomètres de la Thaïlande, le Cambodge. Ce pays possède une richesse culturelle particulière. En effet, il fait partie des emplacements qui ont touché l’histoire de l’humanité. Principalement, le drame des Khmers rouges et la civilisation angkorienne. Dans ce pays de religion bouddhiste, la simplicité et l’amabilité règnent en priorité. Cet endroit exceptionnel permet de visiter le temple d’Angkor, des plages somptueuses et la mer de couleur bleu turquoise.

Notre dernière destination de rêve est un archipel situé dans l’océan Pacifique, entre l’Indonésie et le Taïwan. Ce lieu se démarque pour sa beauté naturelle exceptionnelle comme la mer qui a différentes couleurs, divers fôrets et volcans. Vous pourrez visiter de nombreuses villes. En revanche, il est préférable d’éviter Manille. C’est une zone surpeuplée et le coût de la vie est un peu plus cher que certaines localités. Si vous souhaitez résider où partir en vacances, les Philippines demeurent un endroit exceptionnel et original. Toutefois, il vous faudra au moins 500 euros par mois pour pouvoir y vivre sereinement.