Les conseils d’une hôtesse de l’air pour obtenir un surclassement gratuit en première classe

Dans une vidéo sur TikTok, une hôtesse de l’air partage une astuce efficace pour obtenir un surclassement gratuit en première classe. En effet, son conseil devrait profiter à beaucoup de monde afin de ne pas payer le prix fort lors d’un vol. Dans les prochaines lignes suivantes les détails.

Astuce pour obtenir un surclassement gratuit en première classe

Voyager en première classe, ce serait un rêve pour certaines personnes. Cependant, pour l’obtenir, il faut débourser un peu plus d’argent que prévu. Cependant, comme le dévoile cette hôtesse de l’air dans une vidéo sur TikTok, il est possible d’obtenir un surclassement gratuit en cours de vol avec ces simples astuces.

Cependant, pour y arriver à cet objectif final, il faut se préparer. Selon la tiktokeuse Cierra Mistt, ce surclassement est vraiment possible. Dans ce sens, voici ses secrets. Premièrement, ceux qui ont réservé un siège à l’arrière de l’avion ont plus de chance de profiter d’un vol agréable avec certains privilèges. Ainsi, il serait plus judicieux de réserver un siège à l’arrière de la cabine. Selon ses dires, lorsque les vols ne sont pas complets, les hôtesses de l’air déplacent les passagers. Selon la jeune femme, ce serait en raison de poids et d’équilibre. Donc, les membres de l’équipage demandent aux passagers de la dernière rangée à l’avant.

Ce n’est pas tout. Une autre astuce permet également d’obtenir un surclassement gratuit. Cette fois, le passager devrait se porter volontaire pour quitter un vol surbooké. C’est aussi simple.

En effet, lors d’un vol plein, les agents d’embarquement lancent une annonce radio pour alerter les passagers. Dans ce sens, pour attirer l’attention de tout le monde, ils proposent des bons d’achat. Le montant serait entre 200 et 500 livres sterling comme l’a annoncé Cierra Mistt sur sa vidéo sur TikTok pour ceux qui acceptent de céder leur place dans l’avion.

Cependant, il y a une stratégie à faire pour en profiter du surclassement gratuit. Il est nécessaire de négocier avec l’agent d’embarquement et de lui proposer un prix. Par ailleurs, il faut également demander un paiement en liquide.

Une fois arrivée dans l’avion pour le prochain vol, il fait demander un siège en première classe pour compenser le temps d’attente et le dérangement lors du précédent vol. D’ailleurs, parmi les 1,8 million d’internautes qui ont visionné la vidéo, plusieurs ont témoigné que ces astuces pour obtenir un surclassement gratuit marche dans les 99 % des cas.