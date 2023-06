Les changements prévus dans le paiement sans contact, une véritable révolution

publicité

Le paiement sans contact va connaître des évolutions majeures dans les prochaines années. En effet, le Forum NFC ou Near Field Communication qui permet les paiements par téléphone a récemment annoncé plusieurs changements prévus qui transformeront radicalement la façon des paiements à distance.

Extension de la distance d’utilisation des appareils avec la nouvelle norme NFC

Auparavant, il fallait approcher son téléphone à moins de 5 mm du terminal de paiement pour effectuer un paiement sans contact. Or, la nouvelle norme permettra des paiements sans contact à une distance allant jusqu’à 3 cm. Cette plus grande distance offrira aux utilisateurs une expérience de paiement plus rapide et plus pratique.

Le nouveau standard NFC permettra également la transmission de plus d’informations. D’autre part, il y aura la possibilité d’effectuer plusieurs paiements en une seule utilisation. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs gagneront du temps et pourront réduire le nombre de transactions, ce qui peut être très pratique. En plus de cela, le Forum NFC prévoit de transformer n’importe quel téléphone équipé d’une puce NFC en terminal de paiement pour faciliter les transactions. Cela permet ainsi aux utilisateurs d’effectuer des paiements sans contact directement depuis leur propre téléphone. De ce fait, il ne sera plus nécessaire de chercher un terminal de paiement externe.

La technologie NFC offre également la possibilité de transférer tout type d’information et le rechargement des appareils sans contact. En outre, elle prévoit une augmentation de l’intensité des recharges. Cela permettra notamment un chargement plus rapide des appareils. Cependant, la limite de puissance de charge restera à 3 watts maximum, ce qui est inférieur à la plupart des autres normes de recharge sans fil. Il est important de noter que la feuille de route du Forum NFC s’étend jusqu’en 2028, mais certaines de ces fonctionnalités seront disponibles bien avant cette date.

Ainsi, le Forum NFC met tout en œuvre pour assurer la fiabilité et la sécurité du paiement sans contact. Il offre de nombreuses possibilités et élargit les horizons pour les utilisateurs qui pourront effectuer des paiements plus rapides et plus faciles. Dans un futur très proche, chacun pourra utiliser son téléphone comme un mode de payement sans préoccuper des cartes et autres.