Les changements de la CAF : ce qu’il faut faire pour rester éligibles et les recevoir comme d’habitude

Cette année, les divers changements de la CAF ont été nombreux. Plusieurs allocations concernées, les allocataires ne cachent pas leur inquiétude. Découvrez comment faire pour conserver les aides de la CAF malgré les changements.

Les changements de la CAF

Les changements de cette année ont été réalisés afin de mieux aider les allocataires. Malgré les nouvelles mesures de sécurité adoptées par la CAF afin d’éviter les fraudes, certains changements sont aussi très bénéfiques pour les allocataires. Plusieurs allocations de la CAF ont connu une réévaluation. Le montant des allocations a été adapté en fonction de la hausse de l’inflation.

Des sondages de cette année ont aussi affirmé la hausse considérable de fraudes se rattachant à la CAF. Il faut savoir que les anciennes conditions d’éligibilité pouvaient être facilement contournées. Le montant perdu en fraude était phénoménal. Voilà pourquoi la CAF a pris la décision de renforcer ses exigences avant de pouvoir soutenir une tierce personne.

Les nouveautés dans les conditions d’éligibilité

Parmi les mesures adoptées, le gouvernement souhaite mettre en place des formulaires à préremplir de demande de RSA. La prime d’activité est également concernée par cette nouvelle approche. Ces formulaires permettront ensuite, de détecter les fausses déclarations ainsi que les omissions d’informations.

Les procédures de contrôle mises en place, prendront moins de temps et laissera une marge pour faire un contrôle approfondi. Il y a aussi l’exigence d’une durée de résidence minimale en France avant de recevoir certaines allocations. Pour le minimum vieillesse, elle est de 6 mois. Pour l’APL et le RSA, les deux prestations nécessitent respectivement 8 et 9 mois.

Les aides non-réclamées de la CAF

Bon nombre de personnes éligibles aux allocations de la CAF ne les réclament pas. En partie, par manque d’informations et à cause des démarches qui peuvent s’avérer complexes. Voilà pourquoi, le gouvernement a aussi décidé de mettre en place les formulaires préremplies.

Cela devrait faciliter les démarches à suivre pour pouvoir en bénéficier. En parallèle, les personnes mal intentionnées devront passer par un contrôle plus poussé.