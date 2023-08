Les aides de la CAF et de la MSA incontournables à la rentrée 2023, à savoir la prime d’activité, l’ARS, les bourses, l’APL et bien d’autres encore

publicité

La liste des aides de la CAF et de la MSA incontournables pour cette rentrée est longue. L’inflation et les divers problèmes économiques peuvent handicaper certaines familles à la rentrée. Conscients de ce problème, les organisations comme la CAF ont décidé d’agir.

Les aides de la CAF et de la MSA incontournables à la rentrée 2023

Une organisation gouvernementale qui soutient les familles en difficulté, voilà comment on peut définir les attributions de la CAF. Ces dernières années, le nombre d’allocations qu’elle délivre a augmenté considérablement. Les temps sont de plus en plus durs pour les familles à revenu modeste. Particulièrement à la rentrée, avec les dépenses qui s’y rattachent inévitablement.

La CAF met donc en place des allocations qui vont alléger la rentrée. Depuis quelques années maintenant, pas moins de 3 millions de famille peuvent percevoir l’ARS ou Allocation de rentrée scolaire. La CAF et la MSA ou encore Mutualité sociale agricole, se chargent de la verser aux familles éligibles.

Les conditions d’éligibilité de l’ARS

Toutes familles avec au moins un enfant à charge et scolarisé peut bénéficier de l’ARS. Cela dit, l’intégralité des ressources mensuels ne doit pas dépasser une certaine somme. Dans ce cas-ci, le plafond dépend du nombre d’enfant à charge. Il va de 25 775 euros pour un enfant, de 31 723 euros pour deux enfants puis de 37 671 euros pour trois enfants.

Le plafond augmentera au fur et à mesure par rapport au nombre d’enfant. En ce qui concerne le montant de l’ARS, elle dépendra de l’âge des enfants à charge. Pour les enfants de 6 à 10 ans, le montant sera de 398,09 euros, ensuite de 11 à 14 ans, il sera de 420,05 euros. Finalement, pour les adolescents de 15 à 18 ans, l’ARS sera de 434,61 euros.

D’autres aides à observer de près

Par exemple, on peut citer les bourses de CROUS. Il s’agit d’une bourse de l’enseignement supérieur qui peut être obtenue en fonction de certains critères sociaux. Les étudiants qui rencontrent des difficultés financières et matérielles au cours de leurs études peuvent en bénéficier.

Cette fameuse bourse de CROUS a connu une revalorisation de plus de 6% des plafonds d’éligibilité. En plus d’être versée mensuellement, elle est accessible sous quelques conditions uniquement.